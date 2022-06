"Résultat LR aux législatives 2022 : un score en nette baisse au 1e tour"

LR. Nouveau revers historique pour le parti Les Républicains qui a obtenu le score le plus bas de son histoire à un premier tour d'élections législatives, dans la continuité du résultat de Valérie Pécresse à la présidentielle.

[Mis à jour le 13 juin 2022 à 15h30] 10,4%. C'est le score que les dernières estimations donnent aux Républicains au 1er tour des élections législatives. Le parti dirigé par Christian Jacob et son allié l'UDI se retrouve loin du RN à 18,7%, et du duo de tête, la NUPES en tête avec 25,7% et Ensemble avec 25,7% (derniers résultats du ministère de l'Intérieur). Après les 4,78% de Valérie Pécresse à la présidentielle, du jamais vu dans l'histoire du parti, c'est une défaite douloureuse dans de nombreuses circonscriptions pour la formation qui représentait le premier parti d'opposition à l'issue des législatives de 2017. Déjà à l'époque, le parti avait subi de lourdes pertes, avec 100 députés envoyés à l'Assemblée, contre les 196 qui portaient les couleurs du groupe en 2012. Pour autant, le parti est en tête dans 42 territoires et réalise quelques percées marquantes dans certaines circonscriptions. La défaite n'est donc pas totale, comme l'expliquait à BFMTV le chercheur CNRS au Cevipof Bruno Cautrès : ""Par rapport au désastre électoral de Valérie Pécresse, ce n'est pas aussi pire qu'ils auraient pu attendre".

Comment expliquer ce déclin? Si les candidats ont avant tout misé sur un programme de droite traditionnelle et républicaine, ils sont nombreux à ne pas avoir mis en avant le parti sur leurs tracts. En outre, le logo LR n'est pas présent dessus. Pour faire campagne, ces candidats ont avant tout misé sur leur ancrage local, raillant les parachutés macronistes et de la Nupes. Suffisant pour ne pas devenir un parti politique de second plan comme le Parti socialiste en 2017 ? Les prochaines heures s'annoncent douloureuses à la tête du parti.

Malgré la situation, et après la bérézina de la présidentielle, Les Républicains se refusaient, officiellement, avant ce premier tour à toute alliance, évoquée par certains élus, avec Ensemble, la coalition emmenée par Emmanuel Macron. Pierre-Henri Dumont, secrétaire général des LR, l'a répété au micro de France Inter, vendredi 10 juin : "Il est hors de question que nous gouvernions avec Emmanuel Macron." Il mise plutôt sur un nombre de députés assez important pour pouvoir compter lors du prochain quinquennat : "Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir avoir un maximum de députés pour défendre nos propositions à l'Assemblée nationale." Le dirigeant républicain entend ainsi mettre la pression sur le président de la République et sa probable majorité à l'Assemblée : "Soit ils prennent nos amendements, nos propositions de loi, et dans ce cas-là nous pourrons voter certaines choses avec eux pour assurer la sécurité et la santé des Français, soit ce n'est pas le cas, et nous voterons contre les textes." En sera-t-il autrement après ces résultats ?

Absent du pouvoir depuis dix ans, en déroute lors du dernier scrutin national, le parti de droite avait sauvé les meubles lors des précédentes élections locales. 1er parti des Régionales (37,63%) et des Départementales (65 présidences de départements décrochées) en 2021, il avait tout de même connu un recul dans les grandes villes lors des Municipales de 2020. En 2017, le parti réuni sur l'Union de la droite et du centre avait obtenu 21,57% des voix au premier tour, ce qui représentait déjà une baisse de 13,1 points par rapport à 2012, puis 26,95% des voix au second tour. Ces législatives 2022 ont donc les allures d'un tournant avec une nouvelle débâcle attendue à l'issue d'un premier tour où le parti n'a pas atteint les 15% au premier tour, un score qui ne lui offrirait que 50 à 60 sièges selon les premières projections.

Les Républicains accusent le coup dans un certain nombre de circonscriptions qui étaient acquises au parti depuis plusieurs élections et qui leur échappent cette fois dès le premier tour. La plus marquante à ce titre est la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, qui était l'une des dernières du département à être teintée des couleurs de la droite... Et qui ne le sera (presque) plus. En effet, la députée sortante Constance Le Grip a fait défection au parti et a cette fois été investie par la majorité présidentielle. Elle l'emporte avec 36% des voix, loin devant Julie Barbaux, la candidate de la Nupes, et encore plus loin devant Patrick Pessis, le candidat choisi par LR. C'est désormais Ensemble qui domine le département, avec une qualification dans chacune des 13 circonscriptions. Pour LR, il reste cependant de l'espoir dans les Hauts-de-Seine : trois candidats se sont qualifiés au second tour, dont le maire de la Garenne-Colombes et ex-candidat à la primaire de la droite Philippe Juvin qui se qualifie avec 31,14%, derrière Aurélie Taquillain d'Ensemble, mais devant Sara Tij de la Nupès, dans une configuration de triangulaire.

De la même manière, on notera le succès en demi-teinte des candidats LR dans les deux seules circonscriptions parisiennes que le parti représentait encore jusqu'alors : les 4e et 16e, seules rescapées des élections de 2017 durant lesquelles les électeurs parisiens de la droite s'étaient tournés vers LREM. Si Brigitte Kuster, candidate à sa réélection, se qualifie pour le second tour dans la 4e, c'est avec douze points de retard face à la candidate d'Ensemble qui a été choisie par 41,03% des votants. Pour rappel, les 28,92% voix qu'obtient Brigitte Kuster cette année correspondent à une baisse de 7 points par rapport à son score de 2017 (36,42% des voix au premier tour). Dans la 14e circonscription de Paris, le candidat Francis Szpiner décroche sa place au second tour certes, mais face au ministre des Solidarités Damien Abbad qui, malgré les accusations de viol à son encontre, a été investi par la majorité présidentielle et qui a décroché 39,27% des voix lors de ce premier tour.

Un score en déclin certes, mais que l'on peut relativiser, le parti gardant un certain ancrage territorial avec une position favorable dans 42 territoires et quelques très bon scores pour certains des députés. Ils sont en effet une dizaine à avoisiner les 40% de voix au premier tour, avec 46% comme record. Il revient au députant sortant Fabien Di Philippo qui, candidat à sa réélection, s'est imposé dans la 4e circonscription de Moselle. On trouve également l'honorable 45,7% pour deux candidats à la députation en Haute-Loire : Isabelle Valentin pour la 1ere circonscription qu'elle représentait ces dernières années, et Jean-Pierre Vigier dans la 2e. Dans la 1ere circonscription du Lot, celle de Cahors, c'est le député sortant et le secrétaire général du parti Aurélien Pradié qui s'est démarqué. On citera aussi la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, celle de Lamballe, où le vice-président de l'Assemblée Marc Le Fur est arrivé en tête avec 41,7% des voix.

Comment mener campagne après le désastre national et l'absence de figure de poids capable d'incarner la ligne du parti et donner une impulsion salvatrice ? Dans les circonscriptions, les candidats à leur réélection ne semblent vouloir miser que sur leur action de parlementaire durant cinq ans et faire campagne en leur nom propre, quitte à ne pas évoquer le parti. Loin des affiches NUPES, LREM, RN voire même Reconquête! sur lesquelles Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont fièrement exhibés en grand format (parfois même aux dépens du candidat), côté LR, la sobriété est de mise : c'est le candidat qui prime, s'affichant parfois aux côtés d'un important maire de la circonscription le soutenant.

C'est une campagne à pas feutrés, atones, pour des Républicains en pleins tumultes, qui caressent malgré tout l'espoir de conserver quelques-uns de ses bastions à la faveur de la notoriété locale de leurs candidats. Le parti veut aussi se convaincre que, fort de ses résultats aux élections municipales (malgré la perte de grosses villes) de 2020, régionales et départementales (scrutin dont il est sorti vainqueur) de 2021, son ancrage local lui sera salvateur. Christian Jacob, président de LR, assurait au Point que "lorsqu'il s'agit de confier les clés de la gestion d'une collectivité, les électeurs préfèrent se tourner vers des gens dont ils se sentent proches, des personnalités en qui ils peuvent avoir confiance et qui bénéficient d'une certaine expérience. C'est pour cela que j'ai confiance dans notre résultat aux élections législatives." A moins que le fiasco Pécresse n'enterre quasi-définitivement le parti, dans un paysage politique où il ne semble plus avoir sa place entre les extrêmes, tant à gauche qu'à droite, et le libéralisme macroniste.

L'objectif est simple : influencer la politique nationale et imposer la voix de LR face à la majorité présidentielle. Dans leur programme pour les législatives, les Républicains avancent cinq priorités - le pouvoir d'achat, la sécurité, la santé, la liberté et la qualité de vie - et un nouveau credo : "dépenser moins pour taxe moins" une réponse au fameux "travailler plus pour gagner plus" qu'Emmanuel Macron a fait sien.

Pour chaque thème jugé prioritaire, le parti propose une série de mesures qu'il oppose au bilan du chef de l'Etat après son premier quinquennat. Concernant le pouvoir d'achat, principale préoccupation des électeurs à l'heure où l'inflation augmente à vue d'œil, LR suggère d'appliquer des mesures sur le prix des carburants en baissant le montant des taxes mais aussi sur la défiscalisation des heures supplémentaires et la baisse des cotisations sociales pour augmenter les salaires, entre autres. Des propositions déjà vues pendant la campagne présidentielle comme la "revalorisation des retraites en fonction de l'inflation" ou la "suppression des droits de succession pour 95% des Français".

En matière de santé et d'environnement les propositions font aussi écho au programme présidentiel. LR promet d'en finir avec les déserts médicaux grâce à l'affectation de 4 000 jeunes médecins dans les communes en manque de professionnels de santé et de redresser l'hôpital en recrutant 25 000 soignants. Pour préserver l'environnement, la droite fait le choix du nucléaire mixé à l'hydrogène et aux biocarburants pour diminuer les émissions de CO² en plus de la mise en place d'une taxe carbone aux frontières européennes.

La droite ne peut pas ôter la sécurité de ses priorités et suggère le mise en place de "peines minimales exemplaires pour zéro impunité et [la création de] 20 000 places de prison supplémentaires pour appliquer 100% des peines". Ici les propositions sont nombreuses mais parmi les priorités LR souhaite "défendre la laïcité et lutter contre l'islamisme en expulsant les étrangers inscrits au fichier de radicalisation terroriste et en fermant tous les lieux de culte radicalisés" et "suspendre les allocations pour les délinquants ou les parents de mineurs délinquants". D'autres mesures concernent plus particulièrement l'immigration que la droite entend limiter avec des "quotas par pays et par métier" et la privation de visa pour "les pays qui ne reprennent pas leurs ressortissants clandestins ou délinquants".