Programme des Républicains (LR) aux législatives : les 10 mesures clés

Les Républicains ont dévoilé leur programme et espèrent clarifier leur projet pour les élections législatives alors que le parti est toujours pris en étau entre la majorité et l'extrême droite et que l'idée d'une alliance avec le RN brouille leur positionnement.

Nouveau défi pour la droite : survivre à un scrutin de plus, celui des élections législatives. Les européennes ont été un nouveau coup dur pour le parti Les Républicains (LR) qui reste pris en étau entre la majorité présidentielle et l'extrême droite du Rassemblement national. Mais la droite connait une nouvelle crise en pleine campagne des législatives alors que son président, Eric Ciotti, a conclu une alliance avec le parti lepéniste contre l'avis de la majorité des membres de la droite. Entre les pro et les anti-Ciotti, le parti se déchire et continue de se fragiliser alors que l'objectif est de se reconstruire et de conserver les sièges à l'Assemblée nationale.

La crise qui traverse la droite dans cette campagne des législatives brouille le projet de LR qui veut se démarquer de la politique de la majorité présidentielle, laquelle a pris un virage à droite, sans se confondre dans les mesures plus radicales de l'extrême droite. "Depuis 2017, Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont plongé notre pays dans une situation d'impuissance. [...] Ne cédons pas pour autant au bruit et à la fureur des populistes et des extrêmes de tous bords qui jetteraient la France dans le chaos" écrivent Les Républicains anti-Ciotti dans une profession de foi. Mais force est de constater que selon les thèmes de campagne la droite partage des idées avec le camp d'Emmanuel Macron ou se rapproche des idées plus droitières.

Les 10 propositions phares de LR

Le parti LR a condensé ses principales mesures dans une profession de foi publiée à la mi-juin et consultée par Le Figaro. Si le document est diffusé par les élus qui se désignent comme anti-Ciotti, il reprend des idées portées par la droite depuis de longues années et donc par son président décrié :

Réindustrialiser le pays pour la prospérité et le pouvoir d'achat ;

Maîtriser l'immigration incontrôlée ;

Mettre en place une vraie politique du logement ;

Reprendre en main la politique pénale ;

Soutenir l'assimilation et lutter contre l'islamisme ;

Lutter contre la bureaucratie pour libérer les Français et soutenir agriculteurs et entreprises ;

Promouvoir une écologie fondée sur le progrès et respectueuse du mode de vie rural ;

Mettre de l'ordre dans les comptes publics et corriger les dérives du modèle social ;

Favoriser les familles et réformer en profondeur l'éducation et la santé.

Statut quo sur la retraite à 64 ans

Sur différents sujets, Les Républicains ne prévoient pas de rouvrir le débat après l'adoption de textes portés par la majorité présidentielle. C'est le cas sur la réforme des retraites qui avait fait beaucoup de bruit au moment de son examen et de son adoption. La droite n'envisage pas de revenir sur le recul de l'âge de la retraite à 64 ans et se range donc de l'avis de la majorité présidentielle. Même chose en ce qui concerne l'emploi et la réforme de l'assurance-chômage. Si la droite a vivement dénoncé cette réforme, elle ne prévoit de revenir sur ce point dénonçant l'accumulation des réformes.

Sur les salaires et la fiscalité

Alors que le pouvoir d'achat est l'une des principales préoccupations des Français et que l'inflation pèse toujours sur les portemonnaies, les Républicains promettent une augmentation des salaires grâce à la baisse des cotisations sociales pour les salariés qui touchent moins de trois fois le Smic (environ 4 200€ net).

Concernant la fiscalité, la droite promet de baisser les impôts et les cotisations sociales, mais en contrepartie les dépenses publiques diminueront de 25 milliards d'euros et le nombre de fonctionnaires sera également revu à la baisse.

Durcissement de la loi immigration

L'immigration est l'un des sujets sur lesquels la droite fait campagne et sur ce point Les Républicains envisagent de durcir la loi immigration adoptée, non sans faire couler de l'encre, en fin d'année 2023. Le texte initié par la majorité présidentielle avait été adopté dans une version durcie par la droite et l'extrême droite avant d'être retoqué par le Conseil constitutionnel. Lequel avait censuré les mesures ajoutées par la droite. Les Républicains souhaitent donc réintégrer ces mesures, notamment celles durcissant l'accès des étrangers aux prestations sociales.