Uber files : c'est quoi ? Qu'a fait Macron exactement pour Uber ?

Uber files et Emmanuel Macron L'essentiel Les Uber files, une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation publiée le 10 juillet 2022, font la lumière sur les pratiques de la société américaine Uber pour s'implanter en France.

Selon les Uber files, Emmanuel Macron serait impliqué dans l'implantation d'Uber en France et aurait usé, entre 2014 et 2016, de son rôle de ministre de l'Economie pour coopérer avec les lobbyistes.

Le lobbying organisé par Uber irait au-delà d'Emmanuel Macron et impliquerait plus de 200 personnalités politiques ou médiatiques.

Les Uber files révèlent également des pratiques à la limite de la légalité auxquelles la société Uber auraient eu recours, notamment le recours au "kill switch" - un blocage d'urgence aux données internes de l'entreprise - pour éviter des perquisitions de police.

L'enquête des Uber files menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et publiée le dimanche 10 juillet lève le voile sur les méthodes et le réseau de politiques, dont Emmanuel Macron faisait partie, qu'a utilisé Uber et son dirigeant de 2013 à 2017, Travis Kalanick. Avec plusieurs milliers de documents à l'appui, envoyés anonymement au journal britannique The Guardian et partagés avec le ICIJ, Radio France et Le Monde se sont penchés sur le rôle qu'a joué le chef de l'Etat dans l'implantation de la société américaine en France pendant son mandat de ministre de l'Economie, de 2014 à 2016.

Emmanuel Macron a été une "oreille attentive" devant le groupe Uber et les têtes pensantes de la firme américaine selon Le Monde qui a consulté les documents du Uber files. L'enquête révèle que plusieurs échanges entre le ministre de l'Economique de l'époque et Mark MacGann, le lobbyiste en chef pour les zones Europe, Afrique et Moyen-Orient de la société Uber ou avec le fondateur et PDG de l'entreprise, Travis Kalanick, ont eu lieu entre 2014 et 2016. Si les discussions allaient dans le même sens sur certains projets, pour d'autres les échanges s'apparentent plus à des demandes de l'entreprise auprès du ministre.

Le deal conclu entre Emmanuel Macron et Uber

Installé à Bercy entre 2014 et 2016, Emmanuel Macron était un fervent et l'un des seuls défenseurs de l'entreprise de VTC Uber face à un gouvernement très hostile à la société. Selon les Uber files, le ministre de l'Economie a joué un rôle dans l'implantation de Uber en France en concluant un deal avec la firme californienne. Le termes de l'accord prévoyaient qu'en échange de l'abandon de la mise en place du service UberPop, responsable de la colère et la grève des taxis à l'époque, les conditions d'accès à la profession de chauffeur VTC seraient facilités. Les accords ont été entérinés entre juin et juillet 2015 selon Le Monde après de nombreux échanges "significatifs", 17 d'après le décompte du journal, entre les deux parties. Uber aurait alors sur suggestion d'Emmanuel Macron fourni des amendements au député socialiste Luc Belot. Des textes qui présentés tels quels devant l'Assemblée ont été rejetés avant d'être repris par le ministre de l'Economie à l'occasion d'un décret passé au début de l'année 2016. Le texte en question a permis de réduire la durée de la formation de chauffeur VTC de 250 heures à seulement 7 heures.

Le rôle d'Emmanuel Macron dans les perquisitions d'Uber par la DGCCRF

Une enquête et une perquisition de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) visant Uber est aussi mentionnée dans les Uber files et le nom d'Emmanuel Macron y est associé. En 2014, alors que les dirigeants de la société s'attendaient à une perquisition des agents de l'organe dépendant de Bercy, ils avaient demandé au ministre de s'en mêler. Lequel avait promis d'avoir "une discussion technique" avec les enquêteurs selon un compte rendu rédigé par Uber. Mais lorsque quelques semaines plus tard les locaux d'Uber à Lyon et la siège à Paris étaient perquisitionné, le directeur de cabinet adjoint d’Emmanuel Macron, Emmanuel Lacresse, avait répondu à la colère d'Uber en expliquant "que les grandes administrations comme la DGCCRF (…) fonctionnent principalement en autonomie". Une déclaration qui voulait traduire l'incapacité pour Emmanuel Macron d'agir. Aujourd'hui, le chef de l'Etat assure qu'aucune consigne "n’a été donnée à la DGCCRF", quant aux responsable du service de l'époque ils n'ont pas répondu aux sollicitations du Monde.

Emmanuel Macron et l'annulation d'un décret anti-Uber à Marseille

L'autre affaire où Uber et Emmanuel Macron apparaissent en lien concerne l'interdiction éphémère des Uber dans les Bouches-du-Rhône en 2015. Le préfet de police, Laurent Nunez, avait pris un arrêté préfectoral en ce sens au grand dam de la société américaine. La décision n'avait pas plu à la firme et le lobbyiste Mark MacGann s'était rapproché d'Emmanuel Macron lui écrivant : "Nous sommes consternés par l’arrêté préfectoral à Marseille. Pourriez-vous demander à votre cabinet de nous aider à comprendre ce qui se passe ?". En réponse, le ministre de l'Economie avait simplement indiqué "regarder personnellement" l'affaire. Il avait suffit d'attendre quelques jours pour que la préfecture de police remplace l'interdiction par un contrôle accru des chauffeurs. Un choix qui n'était aucunement dû à l'intervention du ministère selon Laurent Nunez, aujourd'hui proche conseiller d'Emmanuel Macron, qui assure n'avoir reçu aucune pression ni consigne de Bercy. L'illégalité de l'arrêté serait la seule raison de la suppression de l'interdiction.

Outre les avantages qu'aurait tiré Uber de ses relations avec les politiques, l'enquête des Uber files révèle aussi l'usage de techniques brutales et parfois à la limite de la légalité. "L'entreprise a enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, exploité la violence contre les chauffeurs et fait pression en secret sur les gouvernements dans le monde entier", écrit The Guardian dans ses pages. Ajoutant que Travis Kalanick aurait également poussé ses conducteurs à la manifestation et encouragé des pratiques managériales douteuses. Le groupe se serait également soustrait à des perquisitions de polices en recourant au "kill switch", un bouton bloquant l'accès aux données internes des serveurs et de l'entreprise. Une pratique qui aurait été utilisée en France selon Radio France qui note que "cet outil d'obstruction a été activé à 13 reprises entre novembre 2014 et décembre 2015 dans sept pays: France, Inde, Belgique, Pays-Bas, Canada, Hongrie et Roumanie."