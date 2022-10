Julien Bayou : attaqué par l'avocate de son ex-compagne, vers une plainte contre le député ?

L'avocate de l'ex-compagne de Julien Bayou a pris la parole ce mercredi 5 octobre 2022. La juriste n'a pas été tendre avec le député de Paris et laisse la porte ouverte à un dépôt de plainte.

Nouvelle passe d'armes dans l'affaire Julien Bayou. Accusé de violences psychologiques sur son ex-compagne, le député Europe Ecologie – Les Verts s'est défendu dans les médias, donnant une interview au Monde et répondant à plusieurs questions sur le plateau de C à vous, sur France 5. Une présence médiatique critiquée par l'avocate de son ancienne partenaire. Mercredi 5 octobre 2022, Me Elodie Tuaillon-Hibon s'est exprimée sur Franceinfo. A ses yeux, le désormais ex-secrétaire général du parti écologiste (il s'est mis en retrait de ses fonctions) "instrumentalise cette affaire à des fins politiques", critiquant "la continuation de son storytelling, de sa campagne médiatique."

Les prises de parole de Julien Bayou dans les médias critiquées

En tentant de se défendre à travers les médias – il se dit "innocent"-, alors qu'une enquête est menée par la cellule interne à EELV contre les violences sexistes et sexuelles, Julien Bayou viserait à "faire pression pour intervenir sur la cellule" aux yeux de la juriste. "Il se répand dans les médias pour former une pression médiatique", fustige celle qui s'exprime pour la première fois, alors que sa cliente se mure, pour l'heure, dans le silence. Cette dernière n'a d'ailleurs toujours pas été auditionnée par la cellule interne à EELV, pas plus que son ex-compagnon. Mais le travail suit son cours selon ses dires, avec des auditions anonymes.

Me Elodie Tuaillon-Hibon a appelé, entre les lignes, Julien Bayou à faire profil bas, d'autant plus compte-tenu des combats menés par EELV en faveur des femmes. "S'il avait vraiment le respect qu'il prétend pour les victimes, pour les femmes et pour son ex-compagne, il ne ferait pas ça", a-t-elle cinglé, ajoutant que l'ex-compagne du député "ne va pas bien." Si, à ce stade, le député ne fait pas l'objet d'une plainte, un dépôt ne serait pas totalement à exclure. "C'est un choix qui lui appartient (à l'ex-compagne de Bayou, ndlr)", a simplement déclaré l'avocate, craignant, si tel était le cas, " une campagne qui sera, n'en doutons pas, plus importante."