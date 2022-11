Caroline Magne : cumul illégal d'emplois ? Détournement de fonds publics ? Ce qu'on sait de l'affaire

L'ex-épouse d'Eric Ciotti est soupçonnée d'avoir profité de "détournement de fonds publics". Une enquête a été ouverte par le Parquet national financier mardi 22 novembre.

L'ancienne compagne d'Eric Ciotti, Caroline Magne, a-t-elle bénéficié d'un détournement de fonds public ? Si la question avait été soulevée par un article du Canard Enchaîné mi-novembre, elle occupe désormais une place singulière dans l'agenda de quelques magistrats français. Ce mardi 22 novembre, BFMTV indique que le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire "visant à vérifier le bien-fondé des éléments parus dans la presse, relatifs aux différents emplois de Caroline Magne". Ladite investigation est conduite des chefs de "détournement de fond public", "abus de confiance" et "recel de ces infractions".

Les juges ont donc considéré que les allégations formulées par les journalistes du Canard méritaient d'être inspectées. Le palmipède avait indiqué dans son édition du 16 novembre que Caroligne Magne avait cumulé trois emplois publics en même temps, et donc été rémunérée pour ces différentes fonctions.

De quels emplois et argent public parle-t-on ?

D'abord attachée de presse de Christian Estrosi, alors maire de Nice, elle devient attachée parlementaire d'Éric Ciotti en 2007, lorsque celui-ci est élu à député. Selon le Canard Enchaîné, la jeune femme était aussi cette année-là employée du Conseil départemental des Alpes maritimes. Le Canard indique que lorsqu'Eric Ciotti en a pris la présidence, à la suite des élections départementales de 2008, elle s'est vue confier un plus large périmètre, avec des "compétences étendues".

Caroline Magne est nommée directrice adjointe du maire de Nice à cette période, puis occupe un poste à responsabilité au sein de la communauté urbaine de l'agglomération, jusqu'en 2011. Elle quitte le cabinet du maire de Nice en 2012, suite aux différents survenus cette année entre Christian Estrosi et Eric Ciotti. Par ailleurs, entre 2012 et 2014, elle aurait été employée par le diocèse de Nice, puis, entre 2014 et 2016, par la commune de La Colle-sur-Loup, comme directrice générale des services (DGS).

Selon les informations de Libération, Caroligne Magne a été rémunérée près de 20 000 euros par an pour son poste d'assistante parlementaire auprès de son époux, les premières années de son mandat, à mi-temps. Elle a cumulé plusieurs emplois publics sans avoir obtenu d'autorisation de cumul, ce qui est pourtant exigé par la loi. Autre montant communiqué par Libération : la municipalité de La Colle-sur-Loup lui versait un salaire de 67 000 euros bruts par an.

Que répond Caroline Magne ?

C'est en réalité d'abord son ex-époux, Eric Ciotti, qui a réagi en publiant un communiqué, s'estimant directement ciblé et "bassement attaqué". Le député des Alpes maritimes a indiqué avoir employé son épouse comme collaboratrice parlementaire "à temps très partiel" et "dans le strict respect des lois et règlements". Selon ses calculs, les fonctions d'attachée parlementaire, "en circonscription", pour lesquelles elle été rétribuée atteignait "5h25 par semaine". Employée à la municipalité de La Colle-sur-Loup, elle occupait un poste sur 5h25 par semaine", a-t-il aussi précisé.

Caroligne Magne a quant à elle transmis un document à Libération, qui s'est intéressé au cumul de ses emplois, pour donner des éléments de justification. L'ancienne épouse d'Eric Ciotti a fourni une attestation, signée par Jean-Philippe Chauvin, ex-adjoint aux finances de La Colle-sur-Loup, assurant que Caroligne Magne a "pris ses fonctions dans le cadre du temps non complet convenu, à savoir à concurrence de 40 %, étant précisé que l'intéressée a choisi par ailleurs, en accord avec le maire de la commune de la Colle-sur-Loup, d'exercer notamment, en cumul d'emploi, un emploi de collaboratrice parlementaire occasionnelle". Mais Libération rapporte que "ce qui est décrit ne correspond pas à la réalité", précisant que "Caroline Magne n'a jamais occupé de poste de "collaboratrice de cabinet" du maire ni travaillé à 40 %". Et" elle n'a pas davantage obtenu d'autorisation de cumul avec son poste de collaboratrice parlementaire". Comme l'indique par ailleurs Libération, les agents non titulaires de droit public, comme ceux occupants les postes de DGS, ne sont pas autorisés, depuis un décret de 2007, à exercer des postes politiques comme celui de collaborateur parlementaire.