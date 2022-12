DIRECT. Rendez-vous décisif pour Macron et Biden en pleines négociations

16:01 - Macron : "les Etats-Unis et la France sont les alliés les plus solides"

Emmanuel Macron a pris la parole à la tribune, appelant à renforcer la coopération entre la France et les Etats-Unis : "Nos démocraties sont bousculées par les les mêmes doutes : sur les capacités à être suffisamment forts et efficaces face aux urgences communes, aux défis climatique, sanitaire, géopolitique, technologique. Elles doutent parfois face au relativisme, aux discours de haine, aux fausses informations comme aux angoisses contemporaines. C'est la même détermination qui nous unit en ce jour et la même force d'armes. Nous devons ensemble trouver un chemin pour offrir un avenir possible à nos enfants, fait de prospérité, de justice et d'écologie. Nous devons ensemble oeuvrer pour rebâtir l'unité de nos sociétés par le respect et la reconnaissance qui, seules, permettent d'éradiquer la haine. Nous devons ensemble tramer les nouveaux équilibres du monde pour faire advenir la paix, construire un partenariat renouvelé et plus équitable avec le sud. Nos frontières nouvelles sont là et pour parvenir à les atteindre, les Etats-Unis et la France sont les alliés les plus solides car cette amitié est enracinée à travers les siècles."