Manifestations du 31 janvier : mobilisation en hausse, le parcours à Paris

La mobilisation contre la réforme des retraites semble plus importante que le 19 janvier. Ce mardi, les premiers chiffres évoquent des cortèges plus garnis qu'il y a quinze jours, alors que la manifestation à Paris s'élance.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 14h36] Il y a du monde dans la rue ce mardi 31 janvier ! Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les cortèges qui ont défilé tout au long de la matinée partout en France ont été copieusement garnis. Les premières estimations avancent une hausse de la participation à cette grève, par rapport à l'appel du 19 janvier. Ainsi, à Marseille, la CGT revendique 205 000 personnes contre 145 000 il y a quinze jours ; FO a comptabilisé 25 000 participants à Nice (contre 20 000) ; 80 000 se seraient mobilisés à Toulouse à en croire les syndicats. Dans la Ville rose, la préfecture en a comptabilisé moitié moins tandis que dans les deux autres communes précitées, les autorités publiques n'ont pas encore communiqué leurs chiffres. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, 40 000 manifestants ont été recensés par La Voix du Nord, soit 10 000 de plus que deux semaines auparavant. " C'est mieux que le 19 janvier, il y a encore plus de monde. Les gens disent non à la retraite à 64 ans", s'est réjoui Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, tout comme Philippe Martinez, de la CGT, qui appelle à "durcir le ton", lors d'une prise de parole au départ du cortège organisé à Paris, et à suivre en direct sur Linternaute.

Les manifestations du 31 janvier ville par ville

Comme à l'accoutumée, les rassemblements du 31 janvier auront lieu dans toute la France, avec comme point de ralliement principal la capitale. L'UNSA tient à jour, une carte interactive des divers lieux de mobilisation, qu'elle a accepté de partager avec Linternaute.

Paris : Manifestation à 14h sur la place d'Italie

Lille : Manifestation à 14h30 sur la place Simon Vollant, porte de Paris

Lyon : Manifestation à 14h à la manufacture des Tabacs

Strasbourg : Manifestation à 14h, départ avenue de la Liberté

Vichy : Manifestation à 14h30, sur la place de l'Hôtel de Ville

Issoire : Manifestation à 17h sur le parvis de la Halle aux grains

Ambert : Manifestation à 17h, Hôpital

Valence : Manifestation à 14h30, sur l'esplanade du Champ de Mars

Annecy : Manifestation à 14h, à la préfecture

Chambéry : Manifestation à 14h sur la place du Palais de Justice

Briançon : Manifestation à 14h, à la sous-préfecture

Brignoles : Manifestation à 15h30 au lycée Raynouard

Nîmes : Manifestation à 14h30 aux jardins de la Fontaine

Lodève : Manifestation à 17h à la sous-préfecture

Narbonne : Manifestation à 14h30 à la médiathèque

Carcassonne : Manifestation à 14h30 au square André Chénier

Foix : Manifestation à 14h en haut de Vilotte

Dax : Manifestation à 17h30 sur la pace Fontaine Chaude

Bergerac : Manifestation à 14h30 sur la place du Palais

Marmande : Manifestation à 14h sur l'esplanade de Maré

Limoges : Manifestation à 14h au carrefour Tourny

La Rochelle : Manifestation à 14h30 sur le parvis de la gare

Chartres : Manifestation à 14h30, Théâtre

Amiens : Manifestation à 14h à la maison de la Culture

Dunkerque : Manifestation à 14h30 à la place de la Gare

Épinal : Manifestation à 14h sur la place Foch

Mulhouse : Manifestation à 13h30 au square de la Bourse

Dijon : Manifestation à 14h sur la place de la Libération

Besançon : Manifestation à 14h au parking Battante

Quel est le trajet du cortège du 31 janvier à Paris ?

C'est à Paris que les syndicats et le ministère de l'Intérieur attendent la manifestation la plus importante. Le trajet de la manifestation parisienne a été précisé. Le cortège partira à 14 heures depuis la place d'Italie. Les manifestants s'élanceront ensuite sur l'avenue des Gobelins, le boulevard de Port-Royal et le boulevard de Montparnasse vers le boulevard des Invalides pour gagner la place Vauban, située dans le 7ème arrondissement de Paris. La manifestation pourrait durer cinq heures puisque la préfecture de police estime la fin du rassemblement à 19 heures.

Dans un communiqué la préfecture de police de Paris a prévenu que ces manifestations impacteraient la circulation dans le périmètre du cortège mais qui sera "rétablie progressivement en fonction de la physionomie des lieux". Des "couloirs protégés" permettront toutefois aux ambulances d'éviter les blocages. Les automobilistes sont donc invités à "contourner très largement le secteur".

À Lyon, le parcours de la manifestation du 31 janvier sera approximativement le même que celui du 19 janvier. Il partira ainsi de la Manufacture des Tabacs, située dans le 8e arrondissement de la capitale des Gaulles, pour se rendre à la place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Le cortège s'élancera en revanche à un horaire différent. Top départ prévu à 14 heures.

Dans le détail, le cortège doit s'élancer du cours Albert-Thomas puis emprunter le cours Gambetta jusqu'à la Guillotière et la place Gabriel-Péri. Le Rhône sera franchi par le pont de la Guillotière. Les manifestants contourneront l'Hôtel-Dieu par la place Antonin-Poncet jusqu'à la place Bellecour.

En comparaison à la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites, le parcours du cortège sera un peu plus court à Bordeaux ce mardi 31 janvier 2023. Le rendez-vous est fixé à midi sur la place des Quinconces. Les manifestants descendront ensuite vers la Garonne pour longer les quais jusqu'au cours d'Alsace-et-Lorraine et rue des Frères Bonie. Le cortège remontera le cours d'Albret, ainsi que la rue Nancel Penard jusqu'à la place Gambetta. Puis, il empruntera le cours Clémenceau direction la place Tourny. Pour clore la manifestation, le cortège se rendra place de la Comédie pour rejoindre à nouveau les Quinconces via le cours du 30 juillet.

Du côté de Marseille, la manifestation organisée dans la matinée a réuni, selon la CGT, 205 000 personnes. Un nombre bien plus élevé que celui annoncé le 19 janvier, date à laquelle le syndicat affirmait que 140 000 personnes avaient défilé. Toutefois, la préfecture est loin d'être du même avis. L'autorité publique a, de son côté, donné le chiffre de 40 000 manifestants. Le cortège, parti du Vieux-Port, au bas de la Canebière, a rejoint la porte d'Aix en tout début d'après-midi.

C'est entre les stations de métro Saint-Cyprien et Jean-Jaurès que les manifestants ont défilé ce mardi à Toulouse, durant la matinée. A travers les rues de la Ville rose (allées Charles-de-Fitte, boulevard Lascrosses et boulevard d'Arcole), ce sont 80 000 personnes qui ont battu le pavé selon les syndicats, soit une hausse de 30 000 personnes par rapport au 19 janvier. De son côté, la préfecture a décompté 34 000 participants, contre 36 000 il y a deux semaines.

Combien de manifestants prévus ?

Dans une note confidentielle consultée par le Parisien, les renseignements territoriaux ont donné leurs estimations sur le nombre de manifestants dans les cortèges qui s'annoncent bien remplis. "1 million à 1,2 million de personnes, dont 70 000 à 100 000 à Paris" descendront dans la rue parmi les 240 points de ralliement ont estimé les services du ministère de l'Intérieur. Les regroupements en dehors de la capitale s'annoncent également très suivis, le document annonce environ 28 500 manifestants attendus à Toulouse, 26 500 à Nantes ou encore 22 000 Marseille.

Des éléments radicaux dans les rangs ?

Le document des autorités consultés par le Parisien fait aussi état des craintes des autorités quant au 31 janvier. La présence de l'ultragauche serait plus importante que celle du 19 janvier. La note fait état de potentiels extrémistes qui "espèrent capitaliser et accroître [leur] présence dans les cortèges". Il est aussi mentionné des risques "de dégradations contre les symboles du capitalisme et d'actes de violences contre les forces de l'ordre", certaines villes seraient plus sous tension que d'autres comme "Pau, Brest, Bordeaux, Lille ou encore Montpellier" a rapporté le média. Les forces de l'ordre seront aussi fortement mobilisées à Paris, car il y aurait dans les rangs entre "200 à 400 éléments radicaux".

Pour éviter tout débordement, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur a annoncé que 11 000 policiers et gendarmes seraient déployés partout en France pour encadrer les manifestations, soit un millier de policiers et gendarmes supplémentaires que lors de la dernière mobilisation en date du 19 janvier. "C'est l'honneur de la police nationale et de la gendarmerie de permettre ce droit à manifester" a estimé le ministre en déplacement à Marseille.