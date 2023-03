Retraites, en direct : le 49.3 engagé ! Pas de vote sur la réforme

12:56 - L'Assemblée dissoute en cas de rejet ?

Et si Emmanuel Macron décidait de dissoudre l'Assemblée nationale si la réforme des retraites n'était pas votée ? C'est en tout cas ce que plaide Aurore Bergé, patronne des députés Renaissance. Pour elle, il s'agirait d'une "clarification", comme elle l'a déclaré sur CNews. "Tout le monde comprend que si nous décidons de passer au vote cet après-midi, que celles et ceux qui nous ont dit pendant des mois, si l'on travaille ensemble, si on dialogue, si on concerte, et si le texte évolue alors nous voterons le texte. Et que finalement, ils ne votent et il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, il y a une nécessité de clarification, et la seule clarification à laquelle Emmanuel Macron peut procéder : c'est une dissolution", a expliqué la députée.