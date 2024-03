Le montant de la retraite a augmenté pour 4,5 millions de retraités

Un petit coup de pouce financier arrive ces jours-ci chez de nombreux retraités.

Une nouvelle hausse de la pension de retraite ! Après la revalorisation du mois de janvier et l'augmentation de certaines complémentaires, c'est au tour de l'une des caisses additionnelles de verser un peu plus d'argent aux retraités qui y sont rattachés. Mais autant tuer l'annonce dans l'œuf : cette rallonge ne va pas changer le train de vie des 4,5 millions de personnes qui vont en bénéficier. Pourtant, en comparant avec les autres régimes de retraite, c'est une augmentation bien au-dessus de l'inflation qui arrive.

Tandis que les retraites de base ont été relevées de 5,3% en début d'année et que les retraités du privé ont hérité d'une augmentation de 4,9% de leur complémentaire (Agirc-Arrco), ce sont les fonctionnaires qui, cette fois, bénéficient d'un petit pécule supplémentaire pour leur budget. Qu'ils soient fonctionnaires d'Etat (parmi lesquels les enseignants), hospitaliers ou territoriaux (agents municipaux, départementaux, régionaux), tous vont voir le montant de leur retraite complémentaire augmenter de 6,8%.

La Retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) a en effet décidé de revaloriser le montant des pensions qu'elle verse, même si celles-ci sont (presque) marginales chaque mois. En effet, le montant moyen perçu n'est que d'une trentaine d'euros environ (34,96€/mois environ en 2023). Une faible rente qui s'explique par le mode de calcul de cette complémentaire. La RAFP ne prend en compte que des revenus annexes au salaire fixe, c'est-à-dire diverses indemnités, des primes, des heures supplémentaires ou encore des avantages en nature. Ce versement vient en complément de la pension de base (payée par la CNRACL) qui, elle, est en moyenne d'un peu plus de 1500 euros.

Concrètement, l'augmentation de la RAFP ne sera pas vraiment palpable pour les retraités concernés. Pour une personne qui percevait jusqu'ici 35 euros de retraite complémentaire, le montant passera à… 37,38€, soit 2,38€ de plus. Tout juste de quoi s'acheter deux baguettes de plus par mois. A l'année, cela représente moins de 30 euros en plus dans le budget. A noter toutefois que la RAFP va procéder au rattrapage des mois de janvier et février, mois durant lesquels la hausse n'avait pas été appliquée puisqu'elle n'avait pas encore été décidée.

Les retraités qui sont rattachés à cette caisse complémentaire peuvent voir le paiement du nouveau montant arriver depuis le mardi 26 mars, selon le calendrier de versement prévu par l'organisme. Mais en fonction des banques, le délai peut varier de quelques jours.