Le sénateur Joël Guerriau accusé d'avoir drogué une élue en vue d'une agression sexuelle, ce que l'on sait

Le sénateur a été interpellé et placé en garde à vue ce jeudi 16 novembre, après le dépôt de plainte d'une députée.

Le sénateur de Loire-Atlantique Joël Guerriau (Les Indépendants) a passé la nuit en garde à vue. L'élu est accusé d'avoir drogué une députée à son insu. Les faits se seraient déroulés au domicile parisien du sénateur de 66 ans dans la nuit de mardi à mercredi lorsque ce dernier a reçu chez lui l'élue pour boire un verre, rapporte RMC. Des informations confirmées par le parquet de Paris.

Toujours selon le parquet de Paris, Joël Guerriau a été interpellé jeudi et a été placé en garde à vue, suite à la plainte déposée par une femme, dont l'identité n'a pas été révélée, pour "administration à une personne, à son insu, d'une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes pour commettre un viol ou une agression sexuelle". Des sources proches de l'affaire ont assuré à l'Agence France-Presse que la plaignante est une députée. L'information n'est toutefois pas encore confirmée par le parquet selon Le Monde.

Un pochon d'ecstasy retrouvé chez le sénateur

La victime raconte s'être sentie mal au cours de la soirée et s'être rendue à l'hôpital peu de temps après. Des prélèvements ont confirmé la présence d'ecstasy dans son organisme, comme l'indique le parquet. RMC ajoute également que la substance a également été retrouvée au domicile du sénateur lors de la perquisition effectuée par les enquêteurs après la mise en garde à vue de ce dernier.

Le parquet de Paris a également indiqué que l'enquête à été ouverte en flagrance, une procédure permettant de pas avoir à lever l'immunité parlementaire du sénateur. Joël Guerriau est élu à la Haute Assemblée depuis 2011 et occupe le poste de secrétaire du Sénat et vice-président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.