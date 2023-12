Macron sur C à Vous : une interview pour conforter la loi immigration et s'opposer au RN

Emmanuel Macron est l'invité de C à Vous, sur France 5, ce mercredi 20 décembre à partir de 19 heures. Le chef de l'Etat devrait s'expliquer sur le projet de loi immigration et répondre aux critiques, notamment celles d'un rapprochement avec l'extrême droite.

"Il n'y a pas de crise dans la majorité". Si la Première ministre et le gouvernement s'efforcent de donner le change, la majorité est sous tension après le vote du projet de loi immigration au Parlement. Et la situation est telle que le président de la République lui-même va s'exprimer au lendemain de l'adoption du texte. Emmanuel Macron est l'invité de l'émission de France 5, C à Vous, ce mercredi 20 décembre dès 19 heures.

Le chef de l'Etat a préféré accorder un long entretien plutôt que de s'adonner à une allocution télévisée. Pour l'occasion, l'émission sera tournée depuis l'Elysée. Lors de l'interview qui devrait durer plus d'une heure, Emmanuel Macron ne va pas pouvoir échapper aux questions sur le projet de loi immigration, son rapprochement avec la droite, le parallèle entre le texte et les idées du Rassemblement national et la gestion de crise au sein du gouvernement après un premier départ. Mais l'entretien devrait également revenir "sur les moments clés de 2023" et "aborder les perspectives de 2024" sur le plan du sport, de la politique, de l'économie et de la culture.

"Ce texte n'est pas le texte du Rassemblement national"

Emmanuel Macron comme le gouvernement assurent ne pas avoir joué le jeu de l'extrême droite avec la loi immigration. "Ne tombons pas dans le piège […] ce texte n'est pas le texte du Rassemblement national", a martelé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, à l'issue du Conseil des ministres ce mercredi. "Le RN n'a pas ajouté une virgule, pas un mot" dans le projet de loi a pour sa part tonné le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti à l'Assemblée nationale dans l'après-midi. Consigne donnée par Emmanuel Macron qui a assuré dans le huis clos du Conseil des ministres que le projet de loi immigration "n'est pas un texte qui nous déshonore".

Au chef de l'Etat maintenant d'expliquer aux Français que le texte, résultat "d'un compromis", ne s'est pas plié aux idées de l'extrême droite comme la "préférence nationale" que Marine Le Pen dit voir dans le conditionnement de l'accès aux aides sociales. Emmanuel Macron va aussi devoir s'expliquer sur ces mesures parfois très droitières qu'il a reconnu "ne pas aimer" en Conseil des ministres. A ce sujet, les concessions de la majorité à la droite semblent plus nombreuses que les compromis faits par la droite sur des exigences du camp présidentiel, un autre reproche fait à la majorité sur ce texte et où la défense est encore bancale. Si la majorité se vante d'avoir fait voter la régularisation dans les métiers en tension comme elle le souhaitait, la mesure a été nettement repensée selon les conditions de LR.

Pour se défendre de certaines mesures jugées trop dures, le président de la République pourrait en appeler à l'examen du texte par le Conseil constitutionnel qu'il a lui-même saisi. Mais cela suffira-t-il ? Après les déclarations d'Elisabeth Borne et de Gérald Darmanin sur des mesures "contraires" à la Constitution, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a jugé "inouï" que la majorité vote "des sujets anticonstitutionnels" en espérant des censures sur les mesures les plus décriées.

Le vote de l'extrême droit écarté

Voté avec une large majorité de voix, le projet de loi immigration aurait pu être adopté sans le soutien du Rassemblement national selon le gouvernement. Certes, mais la réalité est plus nuancée : en cas d'abstention des 88 députés RN le texte serait effectivement passé, mais en cas de votes contre la majorité présidentielle aurait perdu, n'en lui ne déplaise. La réponse d'Emmanuel Macron sur ce point semble trouvée, puisqu'il avait annoncé recourir à un nouveau vote à l'Assemblée conformément à l'article 10 de la Constitution en cas de victoire permise par le RN.

Des ministres sur le départ ? Un remaniement en vue ?

La majorité fait bien face à une crise, la preuve avec les quelques ministres qui auraient envisagé de partir. Si certains comme Clément Beaune confirment être toujours ministres et que d'autres comme Rima Abdul-Malak démentent, le ministre de la Santé a, lui, bel et bien quitté le gouvernement. Mais "il n'y a pas de mouvement de fronde ministérielle" a souligné Olivier Véran à la mi-journée. En Conseil des ministres, Emmanuel Macron a lancé aux membres du gouvernement que "ceux qui doutent et qui n'ont jamais vraiment mené de combat n'ont pas de leçon à donner". Le chef de l'Etat a conseillé à ses rangs de garder la tête froide en rappelant la "majorité relative" présente à l'Assemblée, bien que divisée après le passage de la loi immigration.

Une rétrospective et un regard sur 2024

La loi immigration et ses conséquences devraient occuper une grande partie de l'interview d'Emmanuel Macron, mais d'autres sujets doivent être balayés en cette fin d'année. Emmanuel Macron pourrait faire une rétrospective d'une année 2023 mouvementée pour son gouvernement entre la réforme des retraites et un 49.3 presque fatal, les émeutes de cet été, un petit remaniement et le projet de loi immigration. Et ce n'est pas l'année prochaine que le chef de l'Etat pourra souffler avec l'organisation des JO de Paris 2024 ou encore les élections européennes pour lesquelles la majorité est en mauvaise posture.