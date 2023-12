David Lisnard : le maire LR de Cannes, prétendant sérieux à la présidentielle 2027

David Lisnard avait créé un parti, Nouvelle Energie, il y a dix ans, dans le cadre des élections municipales de Cannes. Il lui donne désormais un rayonnement national, et vise la présidentielle de 2027.

Le maire de Cannes a désormais des ambitions présidentielles. David Lisnard est élu Les Républicains dans cette ville de 75 000 habitants depuis 2014. Il a ensuite été réélu en 2020, au premier tour avec 88,1% des voix. En 2021, il devient président de l'Association des maires de France. Petit à petit, ce libéral gagne en notoriété. Au sein de sa ville, il dit aller au contact des habitants. Tous les trimestres, il organise des rendez-vous avec ses administrés, dans différentes zones de Cannes. Il invite le public à "poser les questions sans tabou", et prévient que ses réponses "n'en auront pas non plus". Il dit se battre contre "la bureaucratie", et évoque des "machins administratifs qui entraînent une déperdition des moyens au détriment des soins" lorsqu'il préside le conseil de surveillance de l'hôpital. Autre combat de David Lisnard : la dépense publique.

Il vise la présidentielle de 2027

Son objectif désormais : la présidentielle de 2027, avec "l'espérance de celui qui lance une entreprise". C'est pourquoi il a ouvert en octobre dernier le siège de son parti, Nouvelle Energie, à Paris, rue des entrepreneurs. C'est un parti qu'il avait créé il y a dix ans, dans le cadre des élections municipales de Cannes. "Nous sommes présents dans tous les départements y compris les Outre-mer", assure-t-il. Selon David Lisnard, il aurait dépassé les 700 élus et compterait 20 parlementaires. "Pour être utile en politique, il faut être organisé", a-t-il affirmé à l'AFP. Pourtant, au sein des Républicains, certains estiment que ses idées sont "dépassées", et qu'elles ne correspondraient pas aux attentes des Français.