Allemagne : des croix gammées découvertes sur la tombe de l'ex-chancelier Helmut Schmidt

Une enquête a été ouverte après la découverte de croix gammées sur la tombe de Helmut Schmidt, ancien chancelier en Allemagne.

Des croix gammées ont été découvertes sur la tombe de l'ex-chancelier allemand Helmut Schmidt et de son épouse Loki, ce samedi 23 décembre. Les tags ont été "immédiatement effacés", selon la police de Hambourg, situé au nord de l'Allemagne. Une enquête a été ouverte. Pour le moment, les forces de l'ordre n'ont aucune information sur les auteurs. Cet événement a suscité la réaction de la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser. Elle condamne un acte "odieux, qui oublie l'Histoire (...) Helmut et Loki Schmidt se sont toujours opposés au mépris de l'homme, au racisme et à l'antisémitisme, conscients de notre Histoire", a déclaré la ministre sur X, anciennement nommé Twitter. Nancy Faeser est membre du parti social-démocrate, comme l'était également Helmut Schmidt.

Il aurait eu 105 ans ce samedi 23 décembre

Cet homme politique a dirigé l'Allemagne de l'Ouest de 1974 à 1982, alors que le pays devenait une grande puissance mondiale. Il aurait eu 105 ans ce samedi 23 décembre, jour où les croix gammées ont été découvertes sur sa tombe. Il est né à Hambourg en 1918, et décédé le 10 novembre 2015. C'était également un fervent défenseur d'une union des pays européens. Il a incarné la "Realpolitik" tout au long de la guerre froide. C'est aussi lui qui a permis un libéralisme au niveau économique au sein de son pays.