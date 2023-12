Présidentielle 2027 : Marine Le Pen "sera la candidate du Rassemblement national"

Le porte-parole du RN a annoncé que la finaliste des deux dernières élections présidentielles représenterait à nouveau le parti en 2027.

Ce n'est pas une surprise, même si ce n'est pas une officialisation en bonne et due forme. A trois ans et demi de la prochaine élection présidentielle, les grandes manœuvres commencent à se mettre en place au sein des partis politiques. Si chez les partisans d'Emmanuel Macron, la bataille s'annonce ardue pour savoir qui représentera le camp présidentiel en 2027 et que la gauche semble être dans le flou le plus total avec une Nupes particulièrement fragile, il est un parti qui a déjà fixé son cap : le Rassemblement national.

Le parti à la flamme a sa candidate déjà toute désignée pour tenter d'accéder au palais présidentiel : Marine Le Pen. Julien Odoul, porte-parole du RN, l'a annoncé ce mardi 26 décembre lors de la matinale de CNews : "Elle sera notre candidate pour la prochaine échéance présidentielle". Celui qui est aussi député de l'Yonne est venue confirmer les propos de la principale intéressée qui, mi-septembre, s'était déclarée comme la "candidate naturelle" de son camp en vue de conquérir l'Elysée.

En tête dans les sondages du 1er tour

Pour la fille de Jean-Marie Le Pen, il devrait donc s'agir de sa quatrième candidature à la fonction suprême. En 2012, elle avait échoué dès le premier tour (3e, 17,90%), puis était parvenue à accéder au second tour à deux reprises, en 2017 (33,90% au 2nd tour) et 2022 (41,45%). En cinq ans, elle avait alors gagné près de trois millions de voix supplémentaires.

Selon un sondage réalisé fin octobre par Ifop-Fiducial pour Le Figaro, la députée du Pas-de-Calais pourrait recueillir plus de 30% des suffrages au 1er tour et arriver en tête, gagnant près de 10 points par rapport au 1er tour de 2022. Le 2e tour n'avait pas été testé auprès des sondés.