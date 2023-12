Les Français veulent boire une bière avec Edouard Philippe et Marine Le Pen

Et si vous deviez boire un bière avec une personnalité politique, qui choisiriez-vous ? Et de quoi parleriez-vous ? C'est ce que révèle l'étude Ifop pour Coriolink dévoilée par Le Figaro. Le classement peut surprendre.

Très institutionnalisé à chaque élection américaine, le "beer test" ou "une bière avec" permet de mesurer le degré de sympathie ressenti par les citoyens vis-à-vis de personnalités politiques. Les résultats du dernier sondage sont tombés. Sans surprise, Emmanuel Macron n'est pas en tête du classement, et les Français préfèreraient trinquer avec Édouard Philippe ou Marine Le Pen. Le président de la République perd des points et est largement devancé par son ancien Premier ministre, la finaliste des deux dernières élections présidentielles et Gabriel Attal, son ministre de l'Education nationale. Un gros tiers du pays préfèrerait effectivement trinquer avec une de ces trois personnalités politique plutôt qu'avec le chef de l'Etat.

Loin derrière dans le classement, on retrouve Gérald Darmanin et Élisabeth Borne. Et c'est avec Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure et Sandrine Rousseau que la population aimerait le moins boire une bière, qui arrivent tous les trois en fin de classement.

L'envie des Français de boire une bière avec des personnes politiques, en % Personnalité politique Plutôt envie Tout à fait envie Total Édouard Philippe 28 9 37 Marine Le Pen 18 17 35 Gabriel Attal 23 11 34 Emmanuel Macron 16 12 28 Marion Maréchal 18 9 27 Fabien Roussel 20 5 25 Bruno Le Maire 17 7 24 Gérald Darmanin 18 5 23 François Ruffin 14 8 22 Élisabeth Borne 15 6 21 Jean-Luc Mélenchon 10 5 15 Olivier Faure 11 3 14 Sandrine Rousseau 10 3 13

Source : Le Figaro d'après une étude de l'Ifop pour CorioLink

Marine Le Pen est la seule à progresser dans le classement depuis le lancement du test et a gagné 10 points en 5 ans. Emmanuel Macron quand à lui accuse une nette baisse et passe de 44% en 2017 à 28% en 2023. De son côté, Gabriel Attal fait une entrée spectaculaire et se place en 3ème position de la personnalité politique avec qui les Français aimeraient discuter autour d'un verre.

Mais au fait, boire une bière avec un politique pour lui dire quoi ? Quels sujets aimeriez vous aborder avec ces hommes et femmes politique autour d'une bière ? En première position, les Français déclarent vouloir discuter du pouvoir d'achat et de la hausse des prix (73%), une grande préoccupation. Ensuite, ils seraient prêt à trinquer avec les politiques pour "vérifier la connaissance" des responsables politiques de "la vie réelle des gens" (60%). Loin derrière, ce sont les thèmes du logement et des difficultés pour se loger (32%), du changement climatique (29%), des menaces terroristes (28%), ou encore la situation internationale avec la guerre en Ukraine et le conflit israélo-palestinien (21%) qui seraient abordés autour d'une bière.

Source : Le Figaro d'après une étude de l'Ifop pour CorioLink. Enquête réalisée auprès d'un échantillon de 1006 Français interrogés les 12 et 13 décembre 2023, échantillon représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée).