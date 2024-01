Éducation, écologie... "Le président de la République sait où il veut amener le pays"

Le député Renaissance David Amiel a dressé le bilan de l'année 2023 d'Emmanuel Macron avant d'évoquer l'avenir au micro de France Info ce mardi 2 janvier 2024.

Si les contours d'un remaniement ministériel se dessinent pour la majorité en place, les piliers censés porter le projet d'Emmanuel Macron sont connus. Lui, préfère rester assez flou sur les futures perspectives, une réforme de l'Aide médicale d'État (AME), l'objectif du plein-emploi notamment avec la mise en place de la nouvelle plateforme France Travail (ex Pôle-Emploi) depuis le 1er janvier 2024 ainsi que le "réarmement de l'État et de nos services publics" comme il l'a déclaré lors de la traditionnelle allocution télévisée de la Saint-Sylvestre en font notamment partie.

Des objectifs relayés ce mardi 2 janvier 2024 par le député Renaissance de Paris David Amiel au micro de France Info : "Le président de la République sait où il veut amener le pays. Ce sera une année décisive sur la question de l'éducation, pour l'Europe, pour mettre en oeuvre la planification écologique". En effet, le test grandeur nature concernant l'uniforme à l'école devrait bien débuter dès la rentrée 2024, voire plus tôt pour les établissements scolaires les plus motivés. En revanche, "l'objectif des 1,5 degré est déjà mort" selon Jean-Marc Jancovici, président de The Shift Project ce mardi matin sur BFMTV.

De son côté, le député de la majorité David Amiel préférait retracer et saluer l'année 2023 menée par le chef de l'État : "Quand on regarde ce qu'il s'est passé en 2023, il y a eu un réforme des retraites, on a eu une réforme très importante sur l'immigration, une augmentation considérable des moyens pour notre défense, nos armées, une réforme de l'assurance chômage, du RSA et de Pôle Emploi". Pas de quoi faire redescendre la pression à quelques jours d'un potentiel remaniement d'envergure dans les rangs de la Macronie. Le premier conseil des ministre de l'année a d'ores et déjà été annulé.