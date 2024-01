63% des Français jugent Le Pen déconnectée de leurs préoccupations, mais les autres politiques font pire

Un sondage révèle que, pour les Français, les figures politiques du moment ne se soucient pas vraiment de la vie des gens. La moins déconnectée serait Marine Le Pen. Un résultat à prendre avec du recul, car seulement 37% des interrogés partagent cet avis.

Les personnalités politiques du moment "se préoccupent-elles de la vie des gens comme vous" ? Interrogé sur le sujet dans le cadre d'un sondage Elabe réalisé pour BFMTV, un échantillon de 1 002 personnes, représentatif des résidents de France métropolitaine âgés de 18 ans et plus, a tranché. Et il semble que ce soit plutôt en faveur du non. Dans cette étude relayée mercredi 3 janvier, on apprend ainsi qu'aucune personnalité politique n'est parvenue à obtenir plus de 40% d'avis favorables. Seule figure à se détacher du lot : Marine Le Pen.

37% des sondés (+5 points par rapport à 2023) estiment ainsi qu'elle est la moins déconnectée. Ils restent toutefois 63% a affirmé qu'elle est éloignée de leurs préoccupations du quotidien. Toutefois, en comparaison avec les autres figures politiques, Marine Le Pen dispose d'une avance confortable, avec 8 points de plus que Fabien Roussel, qui monte sur la deuxième place du podium avec 29% de Français qui jugent qu'il se préoccupe de la vie des gens comme eux, et 11 points de plus que les cadres politiques d'Europe Écologie-Les Verts, qui obtiennent 26% d'avis favorables.

Un résultat qui peut paraître surprenant alors que Marine Le Pen a grandi dans un milieu plutôt aisé et que, selon les documents fournis par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen figurait parmi les cinq candidats les plus riches, avec un patrimoine immobilier estimé à plus d'un million d'euros et 94 000 euros sur ses comptes en banque et assurance vie. À noter toutefois que Marine Le Pen était aussi à l'époque l'une des deux candidates les plus endettées, au côté de Valérie Pécresse.

Mélenchon et Zemmour en queue de peloton

Ressort également de ce sondage le fait que Marine Le Pen parvient à convaincre au-delà de ses électeurs, avec 27% de ceux d'Emmanuel Macron, soit un bond de 9 points par rapport à l'an passé, ou encore 18% de ceux de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la dernière présidentielle (+6 points). Elabe constate une progression de Marine Le Pen auprès des cadres avec 12 points de plus, soit 33% d'avis favorables, et des professions intermédiaires, avec 12 points également de plus (34%). Outre Fabien Roussel et les écologistes, on retrouve dans la suite du classement : les dirigeants du Parti socialiste et Emmanuel Macron (24%), les dirigeants des Républicains (22%). Les noms de Jean-Luc Mélenchon (21%, -5 points) et Éric Zemmour (18%, -1 point) apparaissent pour leur part sur les dernières lignes du tableau.