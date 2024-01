Un remaniement avant samedi ? Un ajustement ou un chamboulement ?

Au milieu des rumeurs, le Journal du dimanche croit savoir que les Français seront informés "avant le week-end" d'un éventuel remaniement.

Depuis le psychodrame engendré par la loi immigration avant Noël, les rumeurs concernant un remaniement vont bon train. Alors que les uns prédisent un départ imminent de la Première ministre, Élisabeth Borne, d'autres se laissent convaincre par la rumeur de son maintien qui revient ces dernières heures. La temporalité questionne aussi. Emmanuel Macron a bien promis un "nouvel élan" pour cette rentrée 2024. Mais alors que l'avenir du ministre du Travail, Olivier Dussopt, est suspendu à la décision du tribunal notamment, quand l'éventuel remaniement pourra-t-il avoir lieu ?

Dans les colonnes du Journal du dimanche, on affirmait mercredi soir avoir un début de réponse. Une source "très bien informée", nous dit-on, confirme d'un simple "oui" l'imminence d'une annonce, précisant que cela aura lieu "avant le week-end". En d'autres termes, l'exécutif devrait, selon le JDD, communiquer sur la question du remaniement jeudi ou vendredi. L'hebdomadaire pointe également le fait que sur le site internet de la présidence, rien n'est inscrit à l'agenda depuis le 2 janvier, et ce, jusqu'à l'hommage national à Jacques Delors prévu vendredi matin.

Le JDD a lancé une petite bombe, mais la plupart des journalistes politiques n'ont pas du tout cette information sur le timing. "L'article ayant fait vibrer un paquet de téléphones de journalistes et membres du gouvernement, les soutiens de la Première ministre s'échinaient dans la soirée à rassurer en s'appuyant sur les échos du déjeuner du jour entre les deux têtes dirigeantes", écrit ce jeudi matin le très bien informé Politico.

Le Journal du dimanche ne semble en tout cas pas en mesure de préciser si Élisabeth Borne est sur le point de démissionner ou d'être maintenue. Les deux options restent sur la table. Quid des autres ministres ? Ceux "qui ont menacé de démissionner au moment de l'adoption de la loi immigration sont sûrs de sauter", affirme au journal un proche de l'exécutif. Le cercle restreint de la Macronie jugerait en revanche le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, "intouchable, très loyal, très solide". Quant à l'option Bruno Le Maire à Matignon, qui a fait couler beaucoup d'encre en décembre, elle semble aujourd'hui avoir été mise de côté, tout comme celles concernant Gabriel Attal ou encore Sébastien Lecornu.

Ce remaniement qui se prépare pourrait donc, d'après les dernières rumeurs, n'être qu'un gros ajustement, avec des périmètres et des ministres renforcés avec de nouvelles missions et Elisabeth Borne renouvelée. Ou bien ressembler à un grand chamboulement, avec une équipe profondément renouvelée. "D'après l'un de ceux qui ont échangé ces derniers jours avec le chef de l'Etat, celui-ci consulterait à la fois en vue de son "rendez-vous avec la nation" annoncé pour le mois de janvier… et sur un remaniement", écrit ce matin Politico. De quoi comprendre que les réflexions à l'Elysée sont loin d'être terminées.