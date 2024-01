"On se fout du monde !" Xavier Bertrand s'énerve contre le gouvernement au sujet des inondations

Le président de la région des Hauts-de-France s'agace : pour lui, l'Etat n'est pas à la hauteur de la situation, alors que les inondations se poursuivent dans le Nord et le Pas-de-Calais.

"Je le dis. Maintenant le préfet doit dire 'C'est fini les conneries', maintenant on met en place un plan de nettoyage. [...] Il faut des travaux. La question, c'est 'Qui les commande ? Qui les paye ? Ça commence quand ?' C'est ça qu'il faut faire commune par commune". Xavier Bertrand a fait savoir ce jeudi matin à l'antenne de RMC qu'il était très insatisfait de la manière dont l'Etat gérait les sinistres dans sa région des Hauts-de-France. Et a regretté que l'administration complique les démarches, les allers retours et ralentissent les processus de reconstruction.

Sur RMC, alors que la journaliste lui demandait s'il n'était pas lui-même responsable de la situation, lui qui dirige la région concernée, Xavier Bertrand s'est énervé : "Mais j'ai zéro compétence en matière de gestion de l'eau ! Qu'on me les file les compétences, je vais les prendre mes responsabilités ! Déjà qu'on me tolère au bout de la table, parce que je ramène ma fraise ! Le vrai problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette compétence est assumée par l'Etat et par les syndicats, s'ils veulent pas le faire, je suis prêt à le faire, je suis même prêt à payer. On peut pas laisser les gens comme ça, on est dans une situation de crise. Les gens sont soit abattus soit révoltés".

"Il faut que des travaux de prévention soient faits. On n'empêchera pas la pluie de tomber mais on peut faire en sorte qu'elle s'évacue plus vite", a-t-il ajouté, considérant qu'il ne faut pas attendre pour nettoyer les cours d'eau. "Aux agriculteurs du Pas-de-Calais, on leur avait dit 'Vous allez être aidés par l'Etat'. On leur dit maintenant 'Ça va plutôt être une avance de trésorerie qu'une aide !' Mais on se fout du monde. Mais que les ministres viennent ici, pas pour quelques heures, mais qu'ils viennent s'installer pendant quelques jours et régler les problèmes".

Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a répondu sur BFMTV à Xavier Bertrand, jugeant que le président des Hauts de France ne mesurait pas l'ensemble des dispositifs déployés. "Que les gens soient en colère, en détresse, qu'ils aient peur, qu'ils aient besoin d'être accompagnés c'est une évidence. Je leur dis ce matin : 'nous sommes à vos côtés, pas seulement aujourd'hui mais dans la durée. [...] Le président a pris des engagements, ils ont été tenus. Le gouvernement a dégagé un fonds de soutien de 50 millions d'euros". Et d'insister auprès de Xavier Bertrand : "C'est un travail gigantesque de s'adapter aux évolutions du climat et ses conséquences sur le territoire".