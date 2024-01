Bardella à la mode ? Le patron du RN est même sur des sweatshirts !

Jordan Bardella semble désormais séduire au delà des sympathisants RN dont il est le président. Une gamme de prêt-à-porter à son éffigie a même fait son apparition sur le web.

Le terme d'ovni politique lui sied à merveille. Élu président du Rassemblement national le 5 novembre 2022 à seulement 27 ans, Jordan Bardella détonne dans le paysage politique français par l'aisance dont il a fait preuve lors de différents débats télévisés pendant la dernière campagne présidentielle. Bardella est "à la mode", c'est indéniable. À la mode, jusqu'à se retrouver sur une collection entière de prêt à porter. Sur Amazon, une série de vêtements, du t-shirt au pull en passant par le débardeur arbore le portrait du natif de Drancy en Seine-Saint-Denis. Une collection qui met notamment en avant le slogan "Bardella 2027".

Les louanges du président Macron à Jordan Bardella

L'effet de mode ne s'arrête pas à cette curiosité du net. Jordan Bardella suscite aussi l'intérêt dans la classe politique et notamment celui d'Emmanuel Macron. Tous deux étaient présents en août dernier lors des Rencontres de Saint-Denis pour tenter de trouver des compromis sur l'immigration ou l'Éducation nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le président du Rassemblement national n'a pas laissé indifférent le chef de l'État. "Savez-vous pourquoi il fait tout ce charme à Bardella ? Le président du RN le fascine car c'est lui en plus jeune encore" aurait déclaré un proche d'Emmanuel Macron à L'Express. Une image et une communication qui valent également au nouvel homme fort du Rassemblement national, la sympathie grandissante des Français.

Le président du RN plébiscité par les Français

Lorsqu'on pose la question suivante aux Français : avez-vous une image positive ou négative de cette personnalité politique ? À 33%, ces derniers répondent oui concernant Jordan Bardella. Un chiffre paru dans le dernier Baromètre Elabe pour Les Échos. C'est 2 points de plus qu'en décembre 2023 pour le président du Rassemblement national. Devant lui, seuls Édouard Philippe (1er), Gabriel Attal (2e) et Marine Le Pen (3e) peuvent se targuer de faire de meilleurs scores.

Mais c'est dans l'esprit des électeurs d'Emmanuel Macron que Bardella progresse de manière fulgurante. 24% d'entre eux déclarent avoir une image "très positive" ou "plutôt positive" de l'homme fort du RN. Soit une progression de 6 points en un mois, toujours d'après le dernier Baromètre Elabe. Prochaine étape pour lui, les élections européennes du 9 juin 2024, en tant que tête de liste du Rassemblement national.