Le Maire, Attal : deux poids lourds du gouvernement tout près de Matignon

L'ombre d'un remaniement plane au-dessus du gouvernement d'Élisabeth Borne qui pourrait être, elle-même, remerciée dans les heures ou les jours à venir. Gabriel Attal et Bruno Le Maire sont les favoris, dans le coeur des Français, pour la remplacer à Matignon.

Depuis quelques jours, les rumeurs sur un remaniement imminent ne font que grandir. Il pourrait s'opérer dans les prochains jours, voire les prochaines heures. D'après la dernière vague du sondage Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro, une chose est sure : deux tiers des Français (66%) souhaitent le départ d'Élisabeth Borne. Un score inédit, selon Le Figaro, qui explique que jamais "le pays n'avait été aussi unanime". La Première ministre se positionnerait même à l'un des pires niveaux enregistrés par le baromètre. Seul Manuel Valls avait obtenu un score inférieur, sur les dix dernières années, avec 24% d'opinions favorables, en mai 2016. La demande d'un changement de premier ministre semble donc être unanime chez les Français qui sont, cependant, moins d'accord sur la personne qui devrait succéder à Élisabeth Borne.

La côte de popularité de Gabriel Attal en pleine ascension

Deux favoris se détachent néanmoins du lot. Gabriel Attal est en tête (36 %), après son premier trimestre en tant que ministre de l'Éducation. Le numéro deux du gouvernement et ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le talonne (31%). Un peu plus loin à la troisième place, on retrouve le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin (26%), puis loin derrière, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet prend la quatrième place (11%). Gabriel Attal et Bruno Le Maire sont les deux seuls ministres que la majorité des Français sondés n'aimerait pas voir partir au cours du très prochain remaniement. La popularité du ministre de l'Éducation est en pleine montée, comme le confirme le sondage Elabe qui le place en tête du classement des personnalités politiques préférées des Français. Dans cette dernière enquête, il gagne encore un point et obtient 39% d'opinions positives.