Nouveau gouvernement : quels ministres nommés par Gabriel Attal ? Une équipe resserrée ?

Nommé Premier ministre, Gabriel Attal doit présenter son gouvernement dans les prochains heures, voire les prochains jours. Mais la composition de l'équipe ministérielle n'est pas simple et doit répondre à plusieurs exigences, des changements sont inévitables.

Le nouveau gouvernement doit prendre forme dans les prochaines heures, mais la composition de l'équipe ministérielle prend des allures de casse-tête pour le Première ministre fraîchement nommé, Gabriel Attal. Le locataire de Matignon a diné avec Emmanuel Macron mardi soir pour entamer les discussions à ce sujet et la promesse de former un gouvernement resserré aurait été conclue selon BFMTV. Mais faut-il y croire alors que l'idéal d'un gouvernement réduit à 15 ministres et 15 secrétaires d'Etat était déjà évoqué lors des deux précédents remaniements sans jamais être respecté ?

Outre la réduction de l'équipe, la composition du gouvernement doit satisfaire d'autres exigences à commencer par celle de la parité. Or le remplacement d'Elisabeth Borne par Gabriel Attal fait déjà un poste féminin en moins et plusieurs ministres femmes seraient sur la sellette selon des rumeurs persistantes. Enfin, en promettant un renouveau, le chef du gouvernement a sous-entendu un minimum de changements au sein de l'exécutif et pourrait essayer de faire entrer de nouvelles têtes, peut-être pour une ouverture à droite ou l'arrivée de poids lourds, dont manque cruellement la macronie. Mais ces éventuelles nouvelles entrées ne devront pas se faire au détriment des équilibres entre les forces de la majorité, à savoir le MoDem et Horizons, déjà contrariées par la nomination d'Attal. Toutes ces questions devront être réglées rapidement, car le nouveau gouvernement est attendu d'ici vendredi 12 janvier.

Qui part et qui reste ? Le point sur les rumeurs

Gérald Darmanin : c'est l'information qui se rapproche le plus d'une certitude sur la composition du gouvernement, le ministre de l'Intérieur devrait être maintenu à la place Beauvau, d'après BFMTV. L'homme déclarait le 9 janvier ne pas être allé au bout de sa mission et avoir "à cœur de terminer ce [qu'il a] commencé", en soulignant les Jeux olympiques prévus dans six mois et sur lesquels il travaille depuis son arrivée à l'Intérieur. Un argument contre lequel il est difficile de lutter. Mais cette volonté de rester dissone avec l'opposition de Gérald Darmanin à la nomination de Gabriel Attal à Matignon qui se serait organisée en coulisses, mais démentie par le ministre et son entourage.

Bruno Le Maire : le ministre de l'Economie souhaite garder sa place à défaut d'avoir obtenu Matignon, mais lui aussi aurait émis des critiques sur la nomination du Premier ministre, refusant de travailler sous la houlette d'un politique de 34 ans selon des proches cités par BFMTV. Il pourrait être consolé en héritant d'un ministère de l'Economie élargi qui gagnerait en poids, mais d'après les sources de Politico ce poids lourd du gouvernement - et ils sont peu - ne serait pas certain de rester. Son départ serait toutefois une surprise.

: le ministre de l'Economie souhaite garder sa place à défaut d'avoir obtenu Matignon, mais lui aussi aurait émis des critiques sur la nomination du Premier ministre, refusant de travailler sous la houlette d'un politique de 34 ans selon des proches cités par BFMTV. Il pourrait être consolé en héritant d'un ministère de l'Economie élargi qui gagnerait en poids, mais d'après les sources de Politico ce poids lourd du gouvernement - et ils sont peu - ne serait pas certain de rester. Son départ serait toutefois une surprise. Agnès Firmin Le Bodo : la remplaçante d'Aurélien Rousseau au ministère de la Santé a peu de chance d'être maintenue, car visée par une enquête pour des cadeaux indument reçus dans le cadre de sa fonction de pharmacienne. Un nouveau ministre de la Santé - le septième depuis l'ère Macron - est donc attendu au tournant pour ce secteur présenté comme prioritaire depuis des années. Le choix semble difficile, mais il pourrait se porter sur une personne alliant la maîtrise et la connaissance du monde médical et de ses difficultés, force politique et charisme pour s'imposer à la tête du ministère.

Catherine Colonna : la ministre des Affaires étrangères serait sur le départ selon les rumeurs et ce portefeuille convoité par Darmanin, et éventuellement Le Maire, ne devrait revenir à aucun des deux. Peu de noms circulent pour succéder à Catherine Colonna à ce ministère qui peut être à la fois une promotion sans commune mesure ou un des meilleurs lots de consolation pour un ministre remercié ailleurs.

: la ministre des Affaires étrangères serait sur le départ selon les rumeurs et ce portefeuille convoité par Darmanin, et éventuellement Le Maire, ne devrait revenir à aucun des deux. Peu de noms circulent pour succéder à Catherine Colonna à ce ministère qui peut être à la fois une promotion sans commune mesure ou un des meilleurs lots de consolation pour un ministre remercié ailleurs. Les "frondeurs" de l'aile gauche : ils sont cinq à être sur la sellette pour s'être opposés à la loi immigration - Clément Beaune (Transports), Rima Abdul-Malak (Culture), Patrice Vergriete (Logement), Sylvie Retailleau (Enseignement supérieur) et Roland Lescure (Industrie) - et parmi eux certains pourraient être remerciés pour servir d'exemple. Le nom de la ministre de la Culture est notamment cité, comme celui de la ministre de l'Enseignement supérieur puisque ce domaine pourrait être couplé au ministère de l'Education nationale. En première ligne de la fronde, Clément Beaune ne serait pas à l'abri non plus.

Olivier Dussopt : le cas du ministre du Travail interroge. L'homme doit être jugé dans son procès pour favoritisme le 17 janvier et une condamnation le forcerait à quitter le gouvernement. Quittera-t-il le gouvernement avant par sécurité ou sera-t-il maintenu en attendant le verdict au ministère du Travail ou ailleurs ? Lui aurait des vues sur les Armées, mais le poste est toujours occupé par Sébastien Lecornu, passé à côté de Matignon.

Qui à l'Education nationale ?

Nommé à Matignon, Gabriel Attal laisse vacante sa place de ministre de l'Education nationale pour laquelle il a œuvré pendant cinq mois. Si le Premier ministre a dit "emmené à Matignon la cause de l'école", il pourra seulement garder un œil sur le ministère devenu un des domaines réservés d'Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs au chef de l'Etat qui reviendra la nomination d'un nouveau ministre pour gérer l'un des plus importants portefeuilles, comme le veut la Constitution : le Premier ministre propose et le président de la République dispose.

L'actuelle composition du gouvernement

Les ministres

Bruno LE MAIRE, ministre de l'Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et Numérique

Gérald DARMANIN, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer

Catherine COLONNA, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères

Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice

Sébastien LECORNU, ministre des Armées

Olivier DUSSOPT, ministre du Travail, du Plein-emploi et de l'Insertion

Gabriel ATTAL, Premier ministre et ancien ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse

Sylvie RETAILLEAU, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Marc FESNEAU, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Christophe BECHU, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires

Agnès PANNIER-RUNACHER, ministre de la Transition énergétique

Rima ABDUL-MALAK, ministre de la Culture

Agnès FIMIN LE BODO, ministre de la Santé et de la Prévention par intérim

Aurore BERGE, ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées

Stanislas GUERINI, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

Amélie OUDEA-CASTERA, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

Les ministres délégués

Olivier VERAN, chargé du Renouveau démocratique, porte-parole du Gouvernement

Franck RIESTER, chargé des Relations avec le Parlement

Bérangère COUILLARD, chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Egalité des chances

Thomas CAZENAVE, chargé des Comptes publics

Roland LESCURE, chargé de l'Industrie

Jean-Noël BARROT, chargé de la Transition numérique et des Télécommunications

Olivia GREGOIRE, chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme

Dominique FAURE, chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité

Philippe VIGIER, chargé des Outre-mer

Olivier BECHT, chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger

Carole GRANDJEAN, chargée de l'Enseignement et de la Formation professionnels

Clément BEAUNE, chargé des Transports

Patrice VERGRIETE, chargé du Logement

Fadila KHATTABI, chargée des Personnes handicapées

Les secrétaires d'Etat