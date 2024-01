Nouveau ministre de la Santé : qui pourrait être nommé ?

Un nouveau ministre devrait succéder à Agnès Firmin Le Bodo au ministère de la Santé. Des noms déjà cités lors de précédents remaniements seraient à nouveau en lice et auraient de sérieuses chances d'être nommés au gouvernement.

Un des ministères en jeu lors de ce remaniement est sans aucun doute celui de la Santé. Agnès Firmin Le Bodo, qui était jusqu'à peu la ministre déléguée en charge de l'Organisation territoriale et des Professions de santé, a été nommée à la tête du ministère après la démission d'Aurélien Rousseau, le 20 novembre dernier. Choisie pour assurer l'intérim, la députée Horizons ne devrait pas être reconduite dans le gouvernement de Gabriel Attal. Un départ qui semble inévitable après les révélations de Médiapart d'une enquête visant la ministre pour des cadeaux envoyés par le laboratoire Urgo et indûment reçus lorsqu'elle était pharmacienne.

Une question se pose alors : qui sera le nouveau ministre de la Santé ? La réponse est attendue au tournant par les professionnels de santé alors qu'il s'agira du septième ministre nommé à ce portefeuille depuis le début de l'ère Macron. Le secteur de la santé est présenté comme une des priorités du gouvernement depuis le premier quinquennat du chef de l'Etat, mais l'importance accordée à ce domaine est en contradiction avec le va-et-vient à la tête du ministère.

Deux noms déjà pressentis à nouveau en course

Le futur ministre de la Santé pourrait être issu des rangs du parti d'Edouard Philippe, Agnès Firmin-Le Bodo étant elle-même membre d'Horizons. Deux noms de philippistes sortent du lot parmi les rumeurs : celui de Frédéric Valletoux, député de Seine-et-Marne, et celui d'Arnaud Robinet, maire de Reims et président de la Fédération hospitalière de France (en succession de Frédéric Valletoux d'ailleurs). L'un comme l'autre étaient déjà cités parmi les hypothèses les plus probables pour prendre la relève à la Santé lors du remaniement de juillet 2023, avant d'être éclipsés par Aurélien Rousseau.

Après de faux espoirs à répétition, les deux politiques font "campagne active" pour (enfin) intégrer le gouvernement selon un cadre d'Horizons à Politico. L'infolettre politique ajoute toutefois de Frédéric Valletoux "semblait alors avoir une légère avance chez les bookmakers" sur celui qui lui a succédé à la Fédération hospitalière de France.

Une députée Renaissance également citée

Et si un autre nom passait à nouveau devant les deux poulains d'Edouard Philippe ? Une troisième hypothèse fait son chemin pour le ministère de la Santé selon Le Figaro qui cite la députée Renaissance Astrid Panosyan-Bouvet. Cette macroniste de la première heure a notamment pris position sur un des sujets phares à venir dans le domaine de la santé : la fin de vie. Elle a signé une tribune publiée en septembre dans L'Express, et également soutenue par Frédéric Valletoux, pour défendre la distinction entre l'aide à mourir et les soins palliatifs et à ne pas confondre les deux dans un même texte.