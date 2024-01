Catherine Colonna, dernière femme à un poste régalien, évincée du gouvernement

Sur les cinq ministères régaliens, seul celui des Affaires étrangères était occupé par une femme. C'est le seul qui a été remis en jeu dans ce remaniement.

Le remaniement du 11 janvier n'aura pas eu un grand impact sur les portefeuilles régaliens. Eric Dupond-Moretti reste à la Justice, Gérald Darmanin à l'Intérieur, Bruno Le Maire à l'Economie et aux Finances, Sébastien Lecornu aux Armées. Seule Catherine Colonna a été poussée vers la sortie. La ministre des Affaires étrangères quitte ses fonctions au profit d'un cinquième homme, en la personne du député européen Stéphane Séjourné.

Emmanuel Macron et Gabriel Attal n'ont pas touché aux quatre irréductibles de l'exécutif, tous arrivés au gouvernement entre 2017 et 2020. La seule qu'ils auront osé remplacer est Catherine Colonna, à son poste depuis mai 2022. La discrète ministre, diplomate de carrière, n'a pourtant pas fait d'écart notable au cours de son mandat. C'est aussi sans éclats qu'elle a confié les clés du quai d'Orsay à son successeur ce vendredi. Mais dans son discours d'adieu, elle a tenu à dire quelques mots "comme femme".

"L'égalité doit aussi s'exprimer au cœur du domaine régalien"

"Je fus la deuxième seulement à occuper ce poste, un poste qui a compté tant et tant de titulaires depuis tant et tant de siècles", a rappelé Catherine Colonna sur le perron de l'hôtel. "Dans ces fonctions, j'ai voulu affirmer l'évidence, à savoir que l'égalité entre les femmes et les hommes peut aussi et doit aussi s'exprimer au cœur du domaine régalien où se joue la défense des intérêts les plus fondamentaux de notre nation", a-t-elle souligné.

"Il reviendra désormais à un homme, cher Stéphane Séjourné, de faire vivre la cause de l'égalité, et je ne doute pas que tu le feras avec la même conviction que celle qui m'a animée", a-t-elle conclu, belle joueuse.

Avant Catherine Colonna, Michèle Alliot-Marie avait été la première et unique femme à la tête du quai d'Orsay sous la Ve République.