Jordan Bardella se moque de LR et appelle ses adhérents à rejoindre le RN

À l'occasion de ses vœux à la presse, lundi, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a taclé les LR qui rallient le camp Macron et invité les électeurs qui ne souhaiteraient pas suivre cette voie à rejoindre le RN.

Le remaniement n'en finit plus de faire réagir, et plus particulièrement l'arrivée tonitruante de Rachida Dati à la Culture. Ce lundi 15 janvier, dans ses vœux à la presse, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, n'a pas manqué l'occasion d'y faire une référence pour le moins piquante. Alors que les élections européennes de 2024 sont déjà dans tous les esprits, un sondage de l'institut Elabe pour La Tribune Dimanche révèle que le camp présidentiel accuse actuellement un retard de 10,5 points sur le RN. Une avance donc pour Jordan Bardella, tête de liste du parti d'extrême droite aux élections, qui n'a pas caché ses intentions de siphonner les voix des Républicains récemment fragilisés par le départ de l'une de leurs figures : Rachida Dati.

"Les Républicains n'ont d'autre issue que de se scinder en deux"

Le président du Rassemblement national n'a d'ailleurs pas hésité à prendre le cas de la nouvelle ministre de la Culture en exemple pour pointer la chute de celui qui fut un jour le camp présidentiel. "Rachida Dati a dit que le macronisme rassemblait les traîtres de gauche et de droite : son ralliement illustre à merveille la force de conviction d'une droite dont les électeurs constatent chaque jour la dissolution dans l'acide du pouvoir", a-t-il vertement taclé.

Pour Jordan Bardella, cela ne fait pas le moindre doute : "Les Républicains n'ont d'autre issue que de se scinder en deux." Face à cette fatalité, peu d'options s'offrent finalement à ceux qui n'auraient pas encore sauter le pas de rejoindre la Macronie. Aussi, le président du Rassemblement national a invité les électeurs des Républicains qui ne voudraient "pas se ranger derrière Emmanuel Macron" à rejoindre son parti. Les résultats des élections européennes, qui se tiendront du 6 au 9 juin prochains, devraient vite nous dire si son appel a été entendu.