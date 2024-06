Dissolution de l'Assemblée : il n'y a plus de député en France, des conséquences très lourdes

La dissolution de l'Assemblée nationale, prévue par l'article 12 de la Constitution en France, implique la fin immédiate du mandat des 577 députés. Voici ce qui va se passer désormais et les conséquences très lourdes pour la politique du pays...

07:20 - Le maire socialiste de Rouen ne veut pas d'une alliance avec LFI Une union des gauches, oui, mais avec La France insoumise ? Pour Nicolas Mayer Rossignol, il n'en est pas question. "Les erreurs du passé sont à éviter", affirme le maire socialiste de Rouen auprès de RMC. Pour lui, "le social-populisme, la brutalisation du débat public, ça ne fonctionne pas, c'est un plafond de verre absolu pour la gauche". Le souvenir de la Nupes et de son éclatement a laissé des traces.

07:07 - Une manifestation contre le Rassemblement national hier soir à Paris Des manifestants se sont réunis spontanément place de la République dimanche soir à la suite du résultat record du RN aux élections européennes. Des militants de gauche ont scandé les mots : "Unité ! Unité !" Les mots "Front populaire" étaient sur de nombreuses lèvres, une expression brandie par certains élus dans la soirée, comme le député LFI François Ruffin.

07:02 - J'ai fait une procuration pour les européennes. Sera-t-elle encore valable pour les législatives ? Oui et non. Cela dépend de la nature de la procuration que vous avez faite. Si la procuration faite pour les européennes ne concernait que celle élection, alors que vous devrez refaire les mêmes démarches pour chaque tour des législatives où vous ne pouvez pas aller voter. En revanche, si vous avez établi une procuration pour une durée déterminée (dans la limite de trois ans), cela dépend de la date à laquelle vous avez signé cette procuration.

06:55 - Quelle est la composition actuelle de l'Assemblée Nationale ? La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée dimanche soir par Emmanuel Macron va-t-elle conduire à une complète recomposition du paysage politique français ? Pour rappel, les dernières élections législatives de 2022 n'avaient pas permis à son parti d'obtenir une majorité à l'Assemblée, Ensemble (devenue Renaissance) avait tout de même obtenu 250 sièges, pour devancer le Rassemblement National (88 sièges) et la LFI-Nupes (75 sièges). Suivaient les Républicains avec 61 sièges, le Parti Socialiste avec 31 sièges et le groupe communiste-Nupes avec 22 sièges, le même chiffres que Liot. Les écologistes au sein de la Nupes avaient obtenu 21 sièges. L'Assemblée nationale était complétée par 7 non-inscrits.

06:52 - "C’est chaud !" La consternation dans les rangs du RN après l'annonce d'une dissolution Le RN s'attendait-il à une dissolution de l'Assemblée ? Quelques minutes avant l'annonce d'Emmanuel Macron, Philippe Olivier; colistier de Jordan Bardella, donnait sa parole que le président ne le ferait pas, raconte Le Monde. Après l'annonce, la consternation était de rigueur au siège du parti. "C’est ce qu’on voulait, mais bon… J’aurais jamais cru qu’il le ferait", confie Nicolas Meizonnet, député RN du Gard. "Je me demande si c’est vraiment une bonne nouvelle pour nous", confie un assistant parlementaire. "C’est chaud, c’est très, très chaud", lâche un cadre du parti. "On va avoir beaucoup plus de députés, mais est-ce que je serai dans le lot, c’est une autre histoire", s'inquiète un élu du Palais Bourbon.

06:44 - Des règles différentes aux législatives par rapport aux élections européennes L'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale entraîne la tenue rapide de nouvelles élections. Trois semaines après ces élections européennes, les Français seront de nouveau appelés aux urnes. Mais cette fois, ils devraient pour beaucoup avoir rendez-vous deux week-ends de suite, avec une élection à deux tours. Un candidat peut être élu dès le premier tour mais deux conditions. Il lui faut obtenir la majorité absolue et un nombre de suffrages au moins équivalent à 25 % des inscrits. Dans le cas contraire, un second tour est organisé mais regroupe uniquement les candidats ayant obtenu des suffrages au moins équivalents à 12,5 % des inscrits.

06:40 - De quand date la dernière dissolution de l'Assemblée Nationale ? Il s'agit de la 6e dissolution de l'histoire de la 5e République et la précédente est particulièrement restée dans les mémoires. Elle date de 1997 et avait vu le président de la République Jacques Chirac annoncer la dissolution dans le but de renforcer sa majorité. Les résultats avaient déjoué ses pronostics puisque conduits à la victoire du groupe socialiste mené par Lionel Jospin avec 48,25% des voix au second tour. Avait suivi une période de cohabitation de 5 ans jusqu'en 2002, Lionel Jospin endossant le costume de Premier ministre.

06:32 - Combien de candidats pourront se présenter aux élections législatives ? Autant que souhaité ! Pour être candidat à la députation, il suffit d'être Français, d'être âgé de 18 ans pour les députés, de jouir de ses droits civils et politiques (avoir le droit de vote) et de n’être dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (être éligible). En 2022, 6 293 candidats ont été recensés dans les 577 circonscriptions. Cette fois, il faudra faire vite. Les prétendants n'auront qu'une semaine pour se déclarer auprès de la préfecture, à partir de ce lundi 10 juin.

06:14 - Des élections au moment des vacances ! En précipitant l'organisation d'élections législatives anticipées, Emmanuel Macron va faire concorder le scrutin avec... les vacances scolaires ! Le dimanche 30 juin, jour du 1er tour, ce ne sera pas encore officiellement les vacances mais certains seront peut-être déjà loin de chez eux. Quant au 2e tour, prévu le dimanche 7 juillet, celui-ci coïncidera avec le premier dimanche des grandes vacances estivales. Pas sûr que beaucoup de Français aient la tête à la politique entre deux valises pour le bord de mer.

06:00 - Une nouvelle période politique s'ouvre ce lundi Bonjour à tous ! Après une soirée électorale marquée par l'allocution du président de la République Emmanuel Macron et l'annonce par le chef de l'Etat de la dissolution de l'Assemblé nationale, c'est une nouvelle période politique qui s'ouvre marquée par une prochaine campagne express. Les Français seront de nouveau appelés aux urnes dès le dimanche 30 juin 2024 pour le premier tour des élections législatives.

00:10 - La réforme du chômage stoppée par la dissolution ? FIN DU DIRECT- Cela fait partie des grands sujets sociaux du moments. Gabriel Attal a lancé une nouvelle réforme de l'assurance-chômage. Sera-t-elle suspendue avec la dissolution de l'Assemblée nationale ? Non ! Le texte ira au bout et pourra entrer en vigueur dans les délais prévus. En effet, il n'était pas prévu que le durcissement des règles d'indemnisation passe par un vote au palais Bourbon. C'est via un décret que les changements seront pris. Il s'agit d'un acte réglementaire pris par le président de la République ou le Premier ministre, sans passer par le pouvoir législatif. Cet acte fait partie des pouvoirs réservés à l'Exécutif par la Constitution. La dissolution de l'Assemblée nationale n'entrainera donc pas le report de la réforme.

09/06/24 - 22:51 - Gabriel Attal va-t-il démissionner de sa fonction de Premier ministre ? Nommé il y a cinq mois jour pour jour, Gabriel Attal est, comme Emmanuel Macron et toute la majorité, dans la tourmente. En temps que chef du gouvernement, il était chargé de mener à bien la campagne pour les élections européennes. Le résultat n'a pas été au rendez-vous et le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Un aveu d'échec pour le jeune Attal ? Certainement. Pourtant, il ne devrait pas partir de Matignon. Du moins, pas tout de suite. Dans cette situation, rien ne l'oblige à remettre sa démission au président de la République, bien qu'il peut tout à fait décider de partir. En revanche, à l'issue des élections législatives (30 juin - 7 juillet), il remettra, quoi qu'il en soit, sa démission : soit simplement pour la procédure car les Macronistes seront à nouveau en majorité à l'Assemblée et il pourra alors être renommé à son poste (même si rien n'obligera le Président à le faire), soit par obligation car la majorité ne sera pas celle du camp présidentiel et qu'un Premier ministre du groupe majoritaire devra être nommé, lançant une période de cohabitation.

09/06/24 - 22:33 - Un sondage donne le RN proche de la majorité à l'Assemblée C'est un sondage réalisé il y a plusieurs mois, bien avant la campagne pour les européennes et bien avant, évidemment, l'annonce fracassante d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. Fin 2023, un sondage a été commandé par Les Républicains à l'institut Ipsos et le résultat, dévoilé par L'Obs, fut sans appel : le Rassemblement national serait tout proche de d'obtenir la majorité au palais Bourbon. L'enquête effectuée auprès de 4000 personnes dévoile que le RN pourrait décrocher entre 243 et 305 sièges, sachant que la majorité est à 289 sièges et que le parti compte aujourd'hui 89 députés. La formation d'Emmanuel Macron ne compterait que 117 à 165 élus, contre 246 actuellement. De son côté, la Nupes dégringolerait et n'aurait que 55 à 79 députés, contre 131 aujourd'hui. La droite stagnerait entre 44 et 60. La tendance va-t-elle se confirmer ? Les prochaines enquêtes donneront la tendance, alors que les sondages des derniers élections se sont rarement trompés.

09/06/24 - 22:08 - Quel calendrier jusqu'aux prochaines élections législatives ? Tout va aller très vite dans les prochains jours. Demain, lundi, Emmanuel Macron publiera le décret actant la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est là que le chef de l'Etat détaillera le calendrier à venir. Une chose est sûre : il sera très serré. Compte-tenu des règles en vigueur, Emmanuel Macron devrait ouvrir le dépôt des candidatures très rapidement et ne les permettre que jusqu'au dimanche 16 juin au maximum. En effet, la loi dispose que la campagne officielle avec les candidats débute le deuxième lundi précédant le scrutin, soit le lundi 17 juin prochain. Il devrait donc ensuite y avoir deux semaines de campagne, jusqu'au 1er tour, le dimanche 30 juin.

09/06/24 - 21:53 - Les députés élus en 2022 pourront-ils se représenter ? Oui ! Tous les députés actuellement élus à l'Assemblée nationale peuvent tout à fait se représenter pour les prochaines élections législatives (30 juin - 7 juillet). Du moins sur le papier. Cela dépendra ensuite des investitures données par les partis. Reste à savoir si les 577 élus seront tous réinvestis ou non par leur famille politique.

09/06/24 - 21:50 - L'Assemblée nationale à l'arrêt pendant un mois Après l'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, l'Assemblée nationale se met donc à l'arrêt. Jusqu'à la fin du 2nd tour des prochaines législatives, le 7 juillet, elle sera complètement à l'arrêt. Seule l'administration générale de la chambre parlementaire sera gérée par l'actuelle président Yaël Braun-Pivet et les questeurs. L'Assemblée retrouvera son fonctionnement une fois le 2nd tour passé.

09/06/24 - 21:43 - Tous les textes suspendus C'est la première conséquence directe de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale : tous les textes actuellement discutés à l'Assemblée nationale sont stoppés. Aucune discussion ne va se poursuivre et cela concerne notamment le texte sur la fin de vie.

09/06/24 - 21:35 - La gauche appelle à se rassembler Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, appelle les cadres de la gauche à se rencontrer dès ce soir et à travailler à "un pacte pour la France", tandis que Marie Toussaint (Les Ecologistes) a déclaré que les différents partis de gauche vont "très certainement se rencontrer dans les heures qui viennent."

09/06/24 - 21:32 - Réunion à l'Elysée BFM TV annonce qu'Emmanuel Macron réunit ses ministres à l'Élysée, ce soir, à 22 heures.

09/06/24 - 21:31 - Le PS "ne se résoudra jamais à l’arrivée de l'extrême-droite" Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste et de Place publique, a dit "prendre acte" de la dissolution annoncée par Emmanuel Macron. "Nous mènerons le combat", a-t-il lancé, taclant le chef de l'Etat et sa majorité qui "se sont montrés incapables" selon ses dires. “Nous mènerons ce combat car nous ne nous résoudrons jamais à l’arrivée de l'extrême-droite”, a-t-il conclu.



09/06/24 - 21:29 - "On va se battre" lance Dupont-Moretti Sur France 2, le ministre de la Justice, Eric Dupont-Moretti, s'est montré combatif : "On va faire appel au peuple et on va se battre. On va dénoncer ce que fait l’extrême-droite”

09/06/24 - 21:28 - "le vote le plus important de la Ve République" selon Darmanin Pour Gérald Darmanin, les élections législatives à venir du 30 juin et 7 juillet seront "le vote le plus important de la Ve République". "C’est une écoute du peuple. On ne vote pas pareil pour un scrutin lointain”, a ajouté le ministre de l'Intérieur, qui dit que la majorité "a compris le message des Français."

09/06/24 - 21:23 - 6e dissolution dans l'histoire de la Ve République La décision prise par Emmanuel Macron est historique : ce n'est que la 6e fois dans l'histoire de la Ve République qu'un chef de l'Etat décide de dissoudre l'Assemblée nationale. Charles de Gaulle l'avait fait deux fois en 1962 et 1968, tout comme François Mitterrand en 1981 et 1988. Cependant, ces quatre dissolutions s'étaient inscrites dans un contexte différent puisque, à l'époque, le Président et les députés n'étaient pas élus la même année. Ainsi, un Président pouvait arriver au pouvoir avec une Assemblée nationale majoritaire du bord politique opposé. Ce fut le cas de De Gaulle et Mitterrand ces années là. Ainsi, pour pouvoir gouverner et ne pas avoir (immédiatement) de cohabitation, la dissolution était prononcée pour convoquer des législatives anticipées et donc, obtenir une majorité au palais Bourbon, dans la foulée de l'élection présidentielle. De son côté, en 1997, Jacques Chirac avait dissous avec l'espoir d'obtenir une majorité plus large : c'est finalement la gauche qui était devenue majoritaire.

09/06/24 - 21:18 - "Quand le peuple vote, le peuple gagne" se réjouit Marine Le Pen Dans une allocation après la prise de parole d'Emmanuel Macron, Marine Le Pen se réjouit de l'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale : "Quand le peuple vote, le peuple gagne. Je ne peux que saluer cette décisions qui s’inscrit dans la logique des institutions de la Veme République. Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance. Nous sommes prêt à redresser le pays", a-t-elle lancé à la tribune.