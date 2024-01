Attal reçoit les syndicats d'agriculteurs et promet de lever "tous les freins", une réponse suffisante ?

Gabriel Attal reçoit la FNSEA et les Jeunes agriculteurs, principaux syndicats agricoles, ce lundi 22 janvier à Matignon alors que les agriculteurs en colère contre l'accumulation des difficultés dans leur profession continuent de manifester.

Convoqué par les agriculteurs mobilisés pour aller à leur rencontre, Gabriel Attal a préféré convier les représentants syndicaux de la profession. La Premier ministre reçoit donc le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, et son homologue des Jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot, ce lundi 22 janvier, à 18 heures. Le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau sera aussi présent à Matignon. Les agriculteurs, qui se soulèvent depuis près d'une semaine face à des normes jugées trop nombreuses, se réjouissent de l'organisation d'une réunion avec le chef du gouvernement, mais sans mettre un terme aux mobilisations sur les autoroutes, notamment sur l'A64 et l'A69 en Haute-Garonne.

Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot entendent exposer toutes les difficultés auxquelles les agriculteurs font face - la flambée des coûts de production, l'augmentation de la fiscalisation sur le gazole non routier, les perturbations climatiques et l'accumulation des normes liées au Pacte vert européen - sans voir leurs revenus augmenter, en dépit de la loi EGAlim censée protéger la rémunérations des agriculteurs. C'est aussi un deux poids, deux mesures qui s'applique aux produits agricoles français et à ceux importés de l'étranger, bien loin de respecter autant de normes, et une concurrence déloyale que pointent les agriculteurs.

Attal promet de lever "tous les freins"

La Premier ministre a assuré que le gouvernement se tenait "aux côtés des agriculteurs" et a promis de "faciliter la vie" des exploitants agricoles, notamment de lever "tous les freins" qui empêchent les jeunes agriculteurs de s'installer. Un effort auquel participe le ministre de l'Agriculture. Alors qu'il devait présenter son projet de loi sur "le renouvellement des générations en agriculture" ce mercredi 24 janvier en Conseil des ministres, Marc Fesneau a annoncé ce dimanche dans le Grand Jury de RTL-Le Figaro-M6-Paris Première le report du texte "de quelques semaines". Un report qui doit permettre d'inclure plus de "simplifications" administratives "très concrètes" concernant les contentieux liés à l'eau ou les normes de construction pour les structures d'élevage comme l'a expliqué le ministre dans Midi Libre : "Tout ce que l'on peut simplifier, on le fera".

"Il n'y a pas de panique" a voulu rassurer le ministre, pourtant la mobilisation des agriculteurs est regardée de près par le chef de l'Etat, au point de susciter quelques inquiétudes et d'appeler une réaction politique. Emmanuel Macron a ainsi demandé, le vendredi 19 janvier, aux préfets d'aller à la rencontre des agriculteurs durant le week-end. Les rendez-vous ont été pris et honorés, les échanges avec les exploitants agricoles sont remontés jusqu'au gouvernement, à lui désormais d'offrir une réponse à la colère des agriculteurs.