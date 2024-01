Colère des agriculteurs, en direct : des blocage en Ile-de-France, la montée sur Paris dépendra des annonces

Des rassemblements sont organisés en Ile-de-France et un blocage de Paris est envisagé si les annonces du Premier ministre sont jugées insuffisantes. Gabriel Attal doit se rendre en Haute-Garonne ce vendredi après-midi, selon la FNSEA, pour préciser de premières mesures.

En direct

07:56 - Des annonces de Gabriel Attal cet après-midi Le Premier ministre doit se rendre en Haute-Garonne ce vendredi après-midi selon la FNSEA. C'est durant ce déplacement qu'il devrait faire des annonces pour répondre à la colère des agriculteurs. Parmi les sujets qui devraient être abordé : les taxes sur le gazole non routier (GNR).

07:50 - Paris, Rungis, Salon de l'agriculture.. Des blocages envisagés par le Coordination rurale Alors que les syndicats nationaux envisagent de monter sur Paris, seulement si les annonces du Premier ministre sont insuffisantes, certaines organisations pensent plus large. En plus de participer à un éventuel blocage de Paris, la Coordination rurale pense à bloquer le marché de Rungis : "Rungis revient souvent dans nos têtes, et ça fait très longtemps", a fait savoir Véronique Le Floc’h, président du syndicat invitée d'Apolline Matin sur RMC. "Le Salon de l’agriculture pourrait aussi être bloqué. On peut tout imaginer", a-t-elle ajouté.

07:44 - Un "blocus" de Paris, mais pas de blocage dans la capitale Ce vendredi, la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs d'Ile-de-France appellent à un "blocus de Paris" avec des rassemblements et des blocages sur les grands axes routiers menant vers Paris : l'A1, l'A6, l'A10-11, l'A13 et l'A15. En revanche, la montée des agriculteurs sur la capitale n'est pas encore prévue. Les opérations en Ile-de-France doivent commencer entre 14 heures et minuits, mais des mobilisations sont déjà en place en Seine-et-Marne et dans l'Essonne.

25/01/24 - 22:34 - Que veulent les agriculteurs ? La liste de doléances de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs FIN DU DIRECT - Mercredi soir, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont rendu public leur liste de 24 demandes au gouvernement. Concrètement, elle se divise en deux points : les mesures à prendre d'urgence et les mesures législatives à prendre, sans doute, dans un second temps. Parmi les mesures d'urgence, beaucoup concernent la rémunération. Sont notamment évoqués : le respect absolu des lois EGAlim,

la compensation intégrale pour tous sur le gazole non routier,

le paiement de toutes les aides PAC (Politique agricole commune) immédiatement, et ce, peu importe les raisons du non-paiement,

le paiement très rapidement de l'ensemble des indemnisations sanitaires et climatiques (MHE, Tuberculose, grippe aviaire, inondations, etc.) dues par l'État tout en défiscalisant ces mêmes aides,

l'aide immédiate des secteurs les plus en crise : viticulture et agriculture biologique,

le rejet du plan Ecophyto, qui vise à réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques.

25/01/24 - 21:41 - Gabriel Attal en Haute-Garonne vendredi après-midi Le Premier ministre devrait se rendre en Haute-Garonne vendredi après-midi, croit savoir la chaîne d'information en continu BFMTV, qui révèle que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu, devraient être à ses côtés. L'occasion sans doute pour Gabriel Attal de faire les premières annonces promises depuis le début de la semaine.

25/01/24 - 21:18 - Gérald Darmanin confiant dans le fait que les agriculteurs "respecteront les règles de la République" Alors que le ton monte sur le terrain, certains agriculteurs ayant même allumé un incendie au pied de la préfecture d'Agen mercredi soir, Gérald Darmanin a assuré faire "confiance" aux agriculteurs qui, selon lui, "respecteront les règles de la République car ce sont des patriotes". Le ministre de l'Intérieur a toutefois prévenu que dans le cas où des bâtiments publics seraient pris pour cible, les forces de l'ordre seraient amenées à intervenir. Et de comparer : "Quand on tire au mortier ou à la boule de pétanque, comme les écologistes radicaux, évidemment que je fais intervenir les forces de l’ordre."

25/01/24 - 20:49 - "On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS", estime Gérald Darmanin Sur le plateau du 20 Heures de TF1 ce jeudi soir, le ministre de l'Intérieur a de nouveau apporté son soutien aux agriculteurs. "Est-ce qu'ils ont le droit de revendiquer ? Oui, car ils souffrent", a-t-il déclaré. Et alors que Gilles Bouleau tentait de le pousser dans ses retranchements, pointant la violence de certaines actions menées par les agriculteurs et l'absence de réponse des forces de l'ordre en face, Gérald Darmanin a préféré jouer la carte de la compassion. "Doit-on les laisser faire sans envoyer les gendarmes ? Oui", a estimé celui qui avait défendu un tout autre point de vue l'été dernier lors des émeutes qui avaient suivi la mort de Nahel. "Je suis habitué aux coups de sang légitimes de ceux qui souffrent. On ne répond pas à la souffrance en envoyant des CRS", a renchéri ce jeudi soir le premier flic de France, estimant qu'il a "une grande compassion et écoute à avoir".