Colère des agriculteurs, en direct : le convoi avance vers Rungis après un "premier et dernier piège"

Le "siège" de Paris continue ce mardi 30 janvier avec des blocages autour de la capitale et ailleurs en France. Le convoi parti d'Age pour rejoindre Rungis a repris la route après avoir contourné un barrage de CRS sur l'A20, vers Limoges. Des annonces sont attendues dans la journée.

En direct

09:41 - 288 gendarmes sont mobilisés pour empêcher le convoi d'Agen d'atteindre Rungis La gendarmerie a déployé quatre escadrons mobiles de 72 agents afin de bloquer le convoi d'agriculteurs parti d'Agen en direction de Rungis, au sud de Paris, selon les informations de BFMTV. Deux engins blindés de type Centaure sont également mobilisés.

09:20 - Arnaud Rousseau "rappelle la nécessité du calme, de la non-violence" Le président de la FNSEA a martelé sur Europe 1 la "détermination" du mouvement des agriculteurs et leur "volonté de continuer à produire pour nourrir" les Français. "Je rappelle la nécessité du calme, de la non-violence", a-t-il ajouté : "Il faut le faire dans l'ordre, il faut le faire dans la rigueur et il faut le faire dans l'échange, c'est ce qu'on a fait hier à Matignon", a-t-il pointé, en référence à la réunion avec Gabriel Attal lundi.

08:59 - Il faut "une révolution dans le modèle agricole français", estime Autain Invitée sur LCI à commenter les premières annonces du gouvernement pour les agriculteurs, Clémentine Autain décrit des "mesures essentiellement conjoncturelles" : "Enfin, le gouvernement s'engage à aider les agriculteurs sur des problèmes qu'ils rencontrent là, tout de suite, les intempéries, les maladies pour les animaux etc. Ça oui, il est capable de le faire. C'est un petit bougé", salue la député insoumise. "Mais d'un point de vue structurel, on voit bien que la colère des paysans, qui est tout à fait légitime, et qui couve depuis très longtemps, elle implique un changement total, profond, une révolution dans le modèle agricole français", ajoute Autain. "Et de ce point de vue, le gouvernement ne peut pas y arriver parce que son logiciel idéologique ne le permet pas."

08:46 - Eric Ciotti veut une "clause miroir" pour les produits agricoles importés "On impose des normes environnementales à nos agriculteurs, et ces normes environnementales ne sont pas imposées aux produits que l'on va acheter à l'étranger. C'est totalement absurde !" Pointe Eric Ciotti dans la matinale de France 2. Pour y remédier, "il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une clause miroir : que les normes que subissent nos agriculteurs, à tout le moins, nos concurrents étrangers les subissent", exige le patron des Républicains, dont le groupe à l'Assemblée prépare une proposition de loi allant dans ce sens.

08:36 - Blocage d'une plateforme de distribution d'Aldi dans le Vaucluse A Cavaillon, des agriculteurs de la Confédération paysanne bloquent depuis plusieurs heures l'accès à une plateforme de distribution de la marque Aldi. Ils demandent à la grande distribution de réduire ses marges pour "un meilleur partage de la valeur ajoutée", indiquent-ils à BFMTV.

08:30 - Le convoi Agen - Rungis de nouveau stoppé au niveau de Châteauroux Le convoi d'agriculteurs partis de Rungis pour rallier Agen a de nouveau été bloqué par des CRS alors qu'il avançait sur la nationale 20, parallèle à l'A20, au niveau du rond-point d'accès à Châteauroux. Les agriculteurs ont repris finalement leur route par la départementale. "La tension commence à monter mais le mot d'ordre est le calme. On y arrivera coûte que coûte", assure un des participants à BFMTV.

08:19 - Valérie Pécresse anticipe des "difficultés" dans les transports franciliens ce mardi "Il y aura des difficultés de circulation", prévoit la présidente d'Île-de-France Mobilités. Les barrages routiers autour de Paris pourraient avoir un impact sur le réseau de transports en commun "parce qu'il faut comprendre que les conducteurs de bus, de métro ou de RER arrivent en voiture pour prendre leur poste, notamment ceux qui ont les vocations du matin", a pointé Valérie Pécresse lundi.

08:04 - Les huit blocages maintenus à Paris et d'autres routes fermées Huit blocages sont toujours en cours sur les autoroutes qui mènent à Paris : l'A1, l'A4, l'A5, l'6, l'A10, l'A13, l'A15 et l'A16. Certains tronçons de routes sont fermés dans un ou deux sens de circulation selon le site Sytadin. A1 vers Paris : fermée entre Senlis (60) et Roissy-en-France / A1 vers la province : fermée à hauteur de la commune de Épiais-lès-Louvres (95)

A4 vers Paris : fermée entre Serris et Ferrière-en-Brie / A4 vers la province fermée entre Ferrière-en-Brie et Serris

A5a vers Paris : fermée à Réau / A5a vers la province fermée à Moissy-Cramayel

A6 vers Paris : fermée à Villabé

A10 dans les deux sens à hauteur de Dourdan, sur l'échangeur n°10 juste après le péage de St-Arnoult

A13 dans les deux sens à hauteur de Mantes-la-Jolie, sur l'échangeur n°12, après le péage de Buchelay

A15 vers Paris : fermée à hauteur d'Argenteuil

A16 vers Paris : fermée entre Hardivilliers (60) et l'Isle-Adam / A16 vers la province fermée à hauteur de l'Isle-Adam

N184, bretelle d'accès à l'A16 fermée à hauteur de Nerville-le-Forêt

07:50 - Bloqué par des CRS, le convoi Agen - Rungis a repris la route Après une halte à Limoges pour la nuit, le convoi d'agriculteurs entre Agen et Rungis a repris ce mardi matin avant d'être arrêté quelques kilomètres plus loin par un barrage de CRS sur l'A20, à hauteur de Bessines-sur-Gartemps. Le convoi a finalement pu continuer son chemin en contournant le barrage et en empruntant la N20. Les agriculteurs se sont montrés particulièrement agacés. "On s’est fait piéger, c’est une honte absolue", a lâché Karine Duc de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne au micro de BFMTV. Un autre manifestant a précisé qu'il s'agissait "du premier et dernier piège".

07:05 - "L'objectif c'est de se faire entendre" mais de "ne rien casser" "L’objectif c’est de monter à Rungis et de se faire entendre. Nos revendications ça fait 20 ans que c’est les mêmes" a rappelé un participant du convoi Agen-Rungis toujours auprès de BFMTV. Mais l'optique du mouvement c'est également "d’être pacifiques et de ne rien casser, juste se faire entendre et mener des actions concrètes" a-t-il insisté souhaitant "que le gouvernement prenne des décisions adéquates".

29/01/24 - 23:14 - Le déploiement de drones autorisé entre mardi et jeudi au-dessus de Rungis FIN DU DIRECT - Les forces de l'ordre sont sur le qui-vive alors qu'une centaine de tracteurs se dirigent vers Rungis. Les manifestants ont fait part de leur volonté d'"investir" le marché. En vue de l'arrivée du convoi dans les prochaines heures, la préfecture de police a pris un arrêté lundi soir autorisant l'utilisation de drones au-dessus de Rungis. "La nécessité de disposer d’une vision élargie du mouvement de contestation tout en limitant l’engagement des forces au sol au niveau et autour du marché d’intérêt national", est avancée par la préfecture. L'autorisation court de mardi, 6 heures du matin, à jeudi, 23h59.

29/01/24 - 22:32 - Une centaine de tracteurs arrivera à Rungis "mardi soir ou mercredi matin" Parti lundi matin d'Agen, un convoi d'une trentaine de tracteurs s'est élancé en direction du marché de Rungis, au sud de Paris, à l'appel de la Coordination rurale. Le but ? "Investir" celui qui est l'un des plus grands marchés de produits frais au monde. Alors que des blindés ont déjà été déployés à Rungis, la Coordination rurale de Haute-Vienne estimait en fin d'après-midi ce lundi que 90 tracteurs et une quarantaine de voitures étaient désormais en chemin. Le cortège, qui devrait encore grossir dans les heures qui viennent, devrait arriver à destination "mardi soir ou mercredi matin", selon le syndicat.