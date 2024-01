Colère des agriculteurs, en direct : Macron demande des "solutions concrètes"

Les mobilisations des agriculteurs s'organisent et se multiplient ce mardi 23 janvier. Les syndicats promettent de poursuivre le mouvement "tant qu'il n'y aura pas d'annonces concrètes" du gouvernement, lequel a été mis au travail par Emmanuel Macron.

En direct

14:29 - D'autres axes routiers bloqués en Picardie et en Dordogne La liste des routes bloquées par les manifestations d'agriculteurs ce mardi 23 janvier s'allongent. Après l'A62, l'A63 ou encore l'A64 en Occitanie, l'A7 entre l'Isère et la Drôme ou encore l'A16 dans l'Oise, les syndicats agricoles se sont installés sur l'A89, qui relie Bordeaux à Lyon, au niveau de La Bachellerie, en Dordogne. Plus au nord c'est l'A29 qui est bloquée au niveau de Boves, près d'Amiens.

14:08 - Des opérations péages ouverts plutôt que des blocages en Vendée En Vendée aussi les branches départementales de la FNSEA et des Jeunes agriculteurs sont mobilisées, mais elles ont décidé de mener des opérations "péages ouverts sur tout le département" plutôt que de bloquer les routes rapporte Ouest-France. "Ces actions marquent le début d’une opération qui pourra se prolonger et se répandre si le gouvernement ne réagit pas !" indiquent les syndicats dans un communiqué.

13:57 - Macron a demandé des "solutions concrètes aux difficultés" des agriculteurs "J’ai demandé au gouvernement d’être pleinement mobilisé pour apporter des solutions concrètes aux difficultés" que les agriculteurs rencontrent à déclaré le chef de l'Etat sur X, en s'adressant directement aux premiers concernés.

13:54 - Emmanuel Macron a également un mot pour l'agricultrice décédée C'est au tour d'Emmanuel Macron de réagir au décès de l'agricultrice mortellement percutée sur un point de blocage en Ariège. Sur X, le président de la République rappelle que ce drame "nous bouleverse tous".

13:32 - Le blocage de l'A16 dans l'Oise a débuté Les agriculteurs avaient prévenu : le blocage de l'A16 dans l'Oise a commencé.au niveau de la barrière de péage de Beauvais Nord. "On est là, on y reste" a lancé Régis Desrumaux, président de la FDSEA de l’Oise qui chapeaute l'opération : "On va continuer comme ça et à Paris, ils vont avoir peur. Il faut qu’on secoue le cocotier pour que des mesures concrètes tombent."

13:18 - Une "information erronée" annonce l'AFP concernant l'adolescente grièvement blessée Imbroglio autour de l'état de santé de la fille de l'agricultrice tuée à Pamiers ce mardi 23 janvier. Dans un tweet, l'AFP indique aux internautes de "ne pas tenir compte" de sa publication "annonçant la mort de l'adolescente blessée sur un barrage d'agriculteurs en Ariège. Le parquet a dit avoir communiqué son décès sur la foi d'une "information erronée"". La publication a été supprimée par l'Agence France Presse. En effet, la jeune fille de 14 ans se trouve dans un état critique à l'Hôpital Purpan - CHU de Toulouse.

12:57 - La jeune fille de 14 ans toujours en vie, dans un état critique La fille de l'agricultrice de tuée ce mardi 23 janvier par un véhicule ayant forcé le barrage de la N20 à Pamiers (Ariège) se trouve toujours dans un état critique selon BFMTV. Elle n'est pas décédée contrairement à ce qu'avait annoncé le procureur de la République de Foix. Elle a été héliportée vers le centre hospitalier de Purpan, à Toulouse. Son état est jugé "préoccupant".

12:38 - La mort d'une agricultrice sur un blocage est un "point de non-retour" pour le syndicat Coordination rurale "Cet accident ne devait pas se passer, cette dame n'aurait pas dû être là. On devrait tous être en train de travailler chez nous", a lancé la co-présidente du syndicat Coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, Karine Duc. Selon elle, la mort de cette agricultrice lors d'une mobilisation est un "point de non-retour". La représentante syndicale dit désormais attendre une "accélération des décisions du gouvernement".

12:28 - L'adolescente gravement blessée en Ariège est décédée BFMTV rapporte, en s'appuyant que les informations transmises par le parquet de Foix, que l'adolescente de 14 ans, blessée dans l'accident survenue sur un point de blocage en Ariège ce matin, est morte. Le décès de sa mère est survenu à l'aube ; le père, également grièvement blessé, est en soins intensifs.

12:12 - A Agen, les agriculteurs préviennent : "Si on n'a pas de retour, demain ce sera la folie" A l'issue de leur rendez-vous avec le préfet du Lot-et-Garonne, les agriculteurs qui manifestent dans les rues d'Agen attendent des réponses concrètes. Le représentante départementale du syndicat agricole Coordination rurale a d'ailleurs indiqué auprès de Sud-Ouest que "si dans les six-huit heures (prochaines), on n'a pas de retour, demain ce sera la folie".

12:00 - "Il n'y aura plus de barrages en Ariège" a annoncé le préfet Le blocage de Pamiers, près duquel une agricultrice est morte percutée par une voiture, a été levé "par respect pour la famille" a annoncé le préfet de l'Ariège, Simon Bertoux. Selon lui, un dispositif de sécurité installé autour du barrage "était parfaitement conforme". "On ne s'explique pas les raisons qui ont conduit le véhicule qui a occasionné cet accident, à contourner un certain nombre d'éléments qui empêchaient l'accès", a ajouté le préfet précisant que la piste accidentelle est privilégiée. Après cet accident, "il n'y aura plus de barrages en Ariège", a également déclaré Simon Bertoux.

11:43 - "Notre Nation est bouleversée et solidaire" assure Gabriel Attal après la mort d'une agricultrice "Tous nos agriculteurs sont en deuil. Notre Nation est bouleversée et solidaire", a écrit le Premier ministre Gabriel Attal sur X, en réaction à la mort d'une agriculture lors d'un accident sur un point de blocage ariègeois. Exprimant son soutien aux proches des victimes, le Premier ministre a rappelé se tenir aux côtés des agriculteurs et a annoncé le déplacement de Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sur place dans la journée.

10:58 - La piste accidentelle privilégiée après l'accident mortel survenu en Ariège L'accident qui a entrainé la mort d'un agricultrice et a gravement blessé son mari et sa fille "ne parai[t] pas revêtir un caractère intentionnel" a indiqué le tribunal judiciaire de Foix dans un communiqué. Selon les premiers élément de l'enquête qui doivent encore être confirmés "il est possible d’indiquer qu’un véhicule automobile, arrivant de Toulouse et se dirigeant vers l’Andorre, avec à son bord un couple et une de leurs amies, tous trois de nationalité étrangère, ont emprunté la route nationale 20, malgré le dispositif mis en place pour en interdire l’accès" peut-on lire dans le communiqué. "En circulant sur la double voie, leur véhicule a percuté, en pleine nuit, et sans éclairage public à proximité, un mur de bottes de paille, érigé sur toute la hauteur jusqu’au pont, et alors que ce mur de paille était recouvert d’une grande bâche noire" et derrière lequel les manifestants se restauraient. Les trois occupants du véhicule ont été placés en garde à vue et doivent être rapidement entendus. Le conducteur a été soumis à des tests de dépistage pour l'alcoolémie et les stupéfiants qui sont revenus négatifs, indique France 3 Occitanie.

10:50 - Les agriculteurs reçus par le préfet d'Agen ce matin Le préfet d'Agen va recevoir les agriculteurs qui manifestent devant la préfecture du Lot-et-Garonne depuis plusieurs heures ce matin. La rencontre est prévue à 11 heures selon les informations de Sud-Ouest. Les manifestants ont déversé des tonnes de déchets, des pneus et de lisier devant les grilles de la bâtisse de matin.