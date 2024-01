Crise des agriculteurs : que compte annoncer le gouvernement ce vendredi ?

Le Premier ministre, Gabriel Attal, doit annoncer une série de mesures ce vendredi 26 janvier, lors d'un déplacement en Haute-Garonne selon la FNSEA, afin de répondre aux revendications des agriculteurs.

La mobilisation des agriculteurs qui dure depuis une semaine et qui n'a cesser de s'intensifier dans toute la France retient son souffle avant les annonces du Premier ministre. Après des mobilisations en Ile-de-France depuis ce jeudi, des blocage s'organisent ce vendredi 26 janvier sur les principaux axes routiers menant à la capitale. Et face aux pressions exercées sur le gouvernement, Gabriel Attal a prévu de dévoiler de premières mesures lors d'un déplacement auprès des agriculteurs prévu ce vendredi après-midi. Selon le FNSEA c'est en Haute-Garonne, point de départ de la mobilisation, qu'est attendu le Premier ministre.

Gabriel Attal sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et celui de la Transition écologique, Christophe Béchu. Les trois hommes ont tenu une réunion de travail jeudi matin, avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire également, pour trouver les réponses à apporter avec aux agriculteurs. Des annonces sur "les enjeux agricoles notamment sur la question du GNR (gazole non routier), de l'élevage et de la rémunération", et peut-être des simplifications de normes pour assouplir les mesure de la PAC, devraient être faite d'après les précisions données par Marc Fesneau à la presse.

Des solutions suffisantes par rapport aux revendications ?

Au cours des derniers jours, le Premier ministre s'est entretenu avec de nombreux représentants syndicaux du milieu agricole. Mercredi soir, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont adressé au gouvernement une liste détaillée de 24 revendications et insistent sur la nécessité d'"aider immédiatement les secteurs les plus en crise : viticulture et agriculture biologique". Parmi les revendications avancées, les syndicats réclament le "respect absolu des lois Egalim" datant de 2018 et 2020 portant sur le partage de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne alimentaire française. Les deux syndicats avaient pris soin d'insister sur la nécessité de prendre en compte "l'intégralité" des revendications transmises. Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a précisé que l'aide attendue représente une enveloppe de "plusieurs centaines de millions d'euros".

Les annonces du Premier ministre sont très attendues par l'ensemble du mouvement qui espère des mesures concrètes et significatives. Chez Franceinfo ce vendredi matin, le président de la FDSEA de Seine-et-Marne, Cyrille Milard, a déclaré que tous attendent "les annonces du Premier ministre avec impatience, mais on n'attend pas des mesurettes, on n'attend pas des paroles en l'air". Si les annonces de Gabriel Attal ne devaient pas satisfaire le mouvement, ce dernier pourrait se poursuivre et s'intensifier ces prochains jours, avec notamment un possible blocage de Paris.