Emmanuel Macron en Inde : écharpe de fleurs, bain de foule... Une réception dans le faste

Le chef de l'Etat français a été accueilli en Inde avec une déférence et une couverture médiatique rares. Il est invité d'honneur pour le "Republic Day".

Emmanuel Macron a débuté sa visite d'État de deux jours en Inde, où il a déjà pu mesurer le faste qui doit entourer chacun de ses déplacements. Le président de la République française a atterri en début d'après-midi ce jeudi à l'aéroport de Jaipura. Il a été accueilli sur tapis rouge avec une parade d'éléphants, par la princesse Diya Kumari, vice-ministre en chef du Rajasthan, le "pays des rois" célèbre pour ses maharajas et ses palais. Il est l'"invité d'honneur" du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne, le "Republic Day", célébré pour la 75e fois.

La première étape a permis au chef de l'Etat français de faire des annonces sur les liens qu'il entend développer entre les jeunesses française et indiennes. "On veut 30 000 étudiants pour 2030 donc il faut y aller. On veut avoir plus d'étudiants indiens en France", a-t-il dit devant les nombreuses caméras des médias indiens. La couverture médiatique de sa réception est d'ailleurs considérable. Emmanuel Macron a reçu un collier de fleurs, a déambulé devant des élèves et étudiants parlant français et manifestement bien préparés à lui montrer qu'il était très attendu.

Narendra Modi a organisé pour Emmanuel Macron dîner en tête-à-tête dans une ancienne résidence royale ce soir à Jaipur. "Ce déplacement va permettre de consolider et approfondir les relations diplomatiques et économiques franco-indiennes et de resserrer les liens entre les sociétés civiles", s'est félicité la présidence française.