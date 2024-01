Nouvelle polémique pour Oudéa-Castera, la ministre irrite la Macronie

Alors que le nom d'Amélie Oudéa-Castéra est sorti dans une affaire d'échanges confidentiels dans le cadre du dossier Noël Le Graët à la FFF, certains députés de la Macronie perdent patience et s'insurgent face aux polémiques qui entourent la ministre de l'Éducation nationale et des Sports.

Énième polémique pour Amélie Oudéa-Castéra. D'après les informations du Monde, la ministre de l'Éducation nationale et des Sports a rencontré secrètement l'ex-directrice générale de la Fédération française de football, alors en poste, le 9 janvier 2023 en pleine mission de l'inspection générale à la FFF dans l'affaire Noël Le Graët. Un feuilleton qui commence à sérieusement agacer, jusque dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Les soutiens de la majorité à la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports se font rares. Pire, des députés s'en sont ouvertement pris à elle.

Amélie Oudéa-Castera mêlée à l'affaire Noël Le Graët à la FFF ?

L'ancien président de la FFF Noël Le Graët est visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris pour "harcèlement sexuel et moral" en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans cette affaire, Amélie Oudéa-Castera "a notamment eu plusieurs échanges confidentiels avec l'ex-directrice générale de la FFF, Florence Hardouin" peut-on lire dans Le Monde. Amélie Oudéa-Castera "a pris ça très, très, très au sérieux". Sans cette intervention de la ministre, M. Le Graët serait certainement encore président. C'est elle qui a fait en sorte que l'article 40 soit déclenché" indique Mme Hardouin, toujours dans les colonnes du quotidien. Or, la ministre n'était pas censée donner d'instructions aux inspecteurs de ce service.

Selon Le Monde, Florence Hardouin n'aurait pas tout dit devant la commission d'enquête parlementaire. Amélie Oudéa-Castera "a vu une nouvelle fois, de manière officieuse, la DG de la FFF le 9 janvier 2023, la veille de l'interrogatoire de cette dernière et de M. Le Graët par l'IGESR. Une rencontre qui a eu lieu dans l'appartement d'un ami commun des deux femmes. Un échange confidentiel permettant à l'actuelle ministre de l'Éducation nationale de briser l'omerta concernant les agissements de M. Le Graët. Selon plusieurs sources, le but secret de Mme Hardouin était de "provoquer la chute de M. Le Graët, accusé par des collaboratrices d'avoir eu un comportement inapproprié , et éviter ainsi de perdre son poste" indique Le Monde.

Quand la Macronie s'agace : "il faut qu'elle dégage !"

Ce nouveau rebondissement ne devrait pas calmer certains membres de la Macronie, passablement agacés par les affaires auxquelles Amélie Oudéa-Castera est mêlée. Ce mercredi 24 janvier, à l'issue d'une séance de Questions au gouvernement, un député de la majorité s'est exprimé au micro de BFMTV après une réponse de la ministre de l'Éducation nationale à une question sur le harcèlement scolaire : "Les classes non-mixtes, c'est un scandale" a-t-il lancé. "Maintenant, il faut qu'elle dégage !" conclut-il.

"Tous les jours, on apprend une nouvelle tuile. Je me demande pourquoi personne n'a fait une inspection de sa vie avant de la nommer à ce poste. Il paraît que c'est une copine de Brigitte (Macron)" s'étonne une autre députée de la majorité. De son côté, le Premier ministre Gabriel Attal apparaît comme sceptique quant aux premiers pas de sa ministre depuis le remaniement : "Je sens les députés plutôt lassés". "Gabriel ne dit rien, mais on voit qu'il est agacé, ça se voit" confiait un cadre de la Macronie à nos confrères de BFMTV. La Macronie regrette notamment un enchaînement de réponses "très maladroites" d'Amélie Oudéa-Castéra face aux polémiques dont elle fait l'objet.