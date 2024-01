Attal secoue la politique du logement : à quoi va ressembler son grand chamboule-tout ?

Dans son discours de politique générale, Gabriel Attal a promis ce mardi un "choc d'offre" pour le logement. Concrètement, qu'a-t-il annoncé ?

Nommé à Matignon le 9 janvier dernier, Gabriel Attal aura attendu pas moins de vingt et un jours pour faire son discours de politique générale. Ce mardi 30 janvier 2024, face aux députés de l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre a longuement pris la parole, livrant sa feuille de route pour les prochains mois. Si la crise des agriculteurs a, sans surprise, été abordée, le chef du gouvernement a fait plusieurs annonces concernant un autre secteur particulièrement en crise : le logement. Alors qu'il s'agit du premier poste de dépense des Français, Gabriel Attal a promis un "choc d'offres" et annoncé pas moins de cinq mesures pour "déverrouiller" le logement.

Encore une fois, le Premier ministre ne veut pas perdre de temps. "D'ici deux semaines", a-t-il assuré, 20 territoires seront choisis pour faire partie de l'expérimentation d'une accélération des procédures, a annoncé Gabriel Attal qui veut que 30 000 nouveaux logements sortent de terre dans les trois prochaines années. Pour y parvenir, le chef du gouvernement a prévenu, l'exécutif "n'hésitera pas" à réquisitionner des bureaux vides. Le Premier ministre souhaite également la simplification des normes. Simplification en vue pour le neuf, mais aussi pour l'ancien. Gabriel Attal a assuré vouloir aussi "simplifier Ma Prime Rénov'", cette aide publique qui permet à de nombreux propriétaires de financer en partie leur rénovation énergétique.

Le Premier ministre a par ailleurs fait savoir qu'il souhaitait une modification du Diagnostic de performance énergétique (DPE) alors que sa fiabilité est régulièrement décriée. Cette annonce survient tandis que, dans un peu moins d'un an, au 1er janvier 2025, les logements classés en catégorie G ne pourront plus être loués. Près de 650 000 logements sont concernés alors que, dans le même temps, la France manque de logements. Et tandis que les demandes de logements sociaux ont atteint un seuil record (2,6 millions) en 2023, Gabriel Attal a fait deux annonces concernant les HLM. Dans un premier point, le chef du gouvernement a indiqué vouloir "donner la main aux maires pour la première attribution dans les nouveaux logements sociaux construits sur leur commune". Enfin, Gabriel Attal souhaite modifier le calcul des quotas de 25% de HLM sur chaque commune. Il voudrait l'intégration des logements intermédiaires, à destination des classes moyennes. Des annonces qui ont déjà vivement fait réagir les acteurs du secteur. Mais cela est sans rappelé que le Premier ministre, en annonçant vouloir un "choc d'offre", a ressorti du placard une formule déjà employée par un certain Emmanuel Macron, il y a sept ans de cela. Et ce, alors qu'on sait depuis que le nombre de permis de construire a clairement chuté (-23%), pour n'évoquer que leur sort…