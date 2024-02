La motion de censure contre Attal a-t-elle une chance d'être votée ?

Après son discours de politique générale mardi à l'Assemblée nationale, Gabriel Attal va être confronté à sa toute première motion de censure lundi prochain. Pour autant, le Premier ministre ne devrait pas avoir trop de souci à se faire.

Acculé de toutes parts depuis une dizaine de jours et le début de la crise des agriculteurs, le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, qui fera face ce jeudi 1er février à la colère des enseignants, peut au moins se rassurer sur un point : la motion de censure déposée par la gauche, avant même son discours de politique générale prononcé mardi devant l'Assemblée nationale, n'a quasiment aucune chance d'être adoptée.

La France insoumise, le Parti socialiste, Europe écologie-Les Verts et le Parti communiste ont déposé conjointement ladite motion dans le but de contester l'absence de vote de confiance sollicitée par le gouvernement. Un choix qui tient avant tout à la majorité toute relative du camp présidentiel dans l'hémicycle du palais Bourbon. Un choix qu'Élisabeth Borne avait également fait il y a quelques mois de cela en 2022, à son arrivée à Matignon, et qui avait déjà entraîné une motion de "défiance". Celle-ci n'avait pas été adoptée.

Le même scénario se profile donc alors que les députés sont invités à débattre sur cette motion de censure lundi soir, à partir de 21h30. Si les quelque 150 députés de gauche fustigent une absence d'"objectif politique clair" et dénoncent un "capitaine [de] bateau à la dérive", le seuil des 289 voix nécessaires pour faire adopter la motion de censure semble difficile à atteindre. Les Républicains ainsi que le Rassemblement national ont d'ores et déjà fait part de leur réticence à la voter, alors même que LR menace régulièrement le camp présidentiel de déposer sa propre motion de censure. Menace toutefois jamais mise à exécution à ce jour.