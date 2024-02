La motion de censure contre Gabriel Attal largement rejetée

La motion de censure déposée par la gauche a été nettement rejetée par l'Assemblée nationale, ce lundi 5 février 2024.

Sans surprise et dans un hémicycle quasi vide, la motion de censure visant Gabriel Attal et déposée par la gauche a été rejetée par l'Assemblée nationale. Elle n'a recueilli que 124 voix sur les 289 nécessaire pour faire tomber le gouvernement. Comme annoncé, la droite et l'extrême droite ne l'ont pas soutenue. Une motion de censure qui pourrait bien ne pas être la dernière présentée face au Premier ministre.

Un peu plus tôt dans la matinée, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise n'a pas hésité à qualifier le locataire de Matignon de "doux visage de la brutalité sociale". Il a également repris la formule utilisée par le Premier ministre lors de son discours de politique générale, à la sauce insoumise : "Tu casses l'Etat, tu t'en vas, tu salis la République, tu pars avec ta clique, tu défies le Parlement, le Parlement t'apprend à le respecter".

Pour rappel, la France insoumise, le Parti socialiste, Europe écologie-Les Verts et le Parti communiste avaient déposé conjointement ladite motion dans le but de contester l'absence de vote de confiance sollicitée par le gouvernement. Un choix qui tient avant tout à la majorité toute relative du camp présidentiel dans l'hémicycle du palais Bourbon. Un choix qu'Élisabeth Borne avait également fait il y a quelques mois de cela en 2022, à son arrivée à Matignon, et qui avait déjà entraîné une motion de "défiance". Celle-ci n'avait pas été adoptée.