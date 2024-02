Procès de François Bayrou : un jugement décisif à l'heure du remaniement

François Bayrou doit être jugé ce lundi 5 février dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem. Le verdict pourrait être un frein aux ambitions gouvernementales prêtées au centriste et proche d'Emmanuel Macron.

Le parquet a requis 30 ans de prison avec sursis, 70.000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis contre François Bayrou.

Le verdict du procès des assistants parlementaires du MoDem et de François Bayrou intervient alors que la fin du remaniement doit être annoncé ce lundi ou ce mardi d'après l'Elysée. Alors que le maire de Pau pourrait, selon certains, atterrir au ministère de l'Education nationale si Amélie Oudéa-Castéra était remerciée, une condamnation viendrait balayée cette hypothèse.

En direct

11:11 - Deux cadres du MoDem condamnés Deux cadres du MoDem ont été condamnés au procès de François Bayrou. Alexandre Nardella, ancien directeur financier du parti, est jugé coupable de complicité de détournement de fonds publics et il est condamné à 18 mois avec sursis, 20 000 euros d’amende et 2 ans inéligibilité avec sursis, tandis que Michel Mercier, ancien ministre de la Justice et trésorier du parti est condamné pour détournement de fonds publics à 18 mois sursis, 20 000 euros d amende et 2 ans inéligibilité avec sursis, rapporte un journaliste de Marianne présent au procès. 10:58 - La lecture du jugement est en cours Voilà une demi-heure que le président a entamé la lecture du jugement. Le verdict a été rendu concernant cinq prévenus et tous ont été condamnés à des peines souvent supérieures aux réquisitions du parquet. Les peines vont de 10 à 18 mois de prison avec sursis, des amendes de 10 000 à 50 000 euros et deux ans d'inéligibilité avec sursis. 10:47 - François Bayrou décidé à rempiler à la tête du MoDem Le verdict concernant les soupçons de complicité par instigation de détournement de fonds publics pourrait également être décisif pour l'avenir du MoDem. Le parti se réunit en Congrès les 24 et 25 mars pour, entre autre, élire son président. François Bayrou, actuellement à ce poste, semble décidé à rester à la tête du parti. "Il se projette toujours comme s’il avait 20 ans ! Ce n’est pas quelqu’un qui a envie de se mettre en retrait", déclarait le président du groupe MoDem à l'Assemblée, Jean-Paul Mattei au Parisien. Mais cette ambition de rester le leader du parti centriste pourrait être empêchée par une condamnation d'inéligibilité ou par les conséquences qu'elle aurait sur l'influence de François Bayrou. 10:33 - La menace d'une jurisprudence pour d'autres forces politiques La décision de justice dans l'affaire à laquelle est mêlé François Bayrou est très attendue par toute la classe politique, car elle pourrait faire jurisprudence sur ce type d'affaires. Or, des accusations similaires sur le détournement de fonds publics européens utilisés pour financer le fonctionnement d'un parti ou les actes militants pèsent sur des partis comme LFI ou le RN. Dans le cas de LFI une information judiciaire est toujours en cours et personne n'a été mis en examen. Mais du côté du RN, Marine Le Pen et 26 autres personnes sont renvoyées au tribunal correctionnel de Paris à l'automne 2024. Si une peine d'inéligibilité est prononcée à l'encontre de François Bayrou, une peine similaire pourrait menacer Marine Le Pen en vue de l'élection présidentielle de 2027. 10:24 - François Bayrou écarté du gouvernement en 2017 à cause de cette affaire C'est à l'affaire des assistants parlementaires que François Bayrou doit son départ du premier gouvernement nommé après l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. A l'époque, le centriste faisait son retour au gouvernement 20 ans après sa précédente nomination au ministère de l'Education nationale. Mais l'homme qui avait été nommé au ministère de la Justice avait dû remettre sa démission seulement un mois après son arrivée en raison de l'ouverture d'une enquête sur le détournement de fonds publics auquel il aurait pris part. 10:08 - "Le seul scénario qu’il envisage, c’est la relaxe" François Bayrou a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés au cours du procès, notamment durant les neuf heure d'interrogatoire devant le juge. A l'heure du verdict, "le seul scénario qu’il envisage, c’est la relaxe" a confié un membre du MoDem au Parisien. Le même ajoute que face à son groupe politique, le patron du MoDem assurait la semaine dernière : "Je ne vois pas comment cela pourrait être autrement". 09:44 - Un verdict décisif pour l'avenir politique de patron du MoDem (2/2) Si François Bayrou joue aussi son avenir politique avec le verdict de ce procès, c'est parce que depuis des années le patron du MoDem a fait de la l'exemplarité des représentants politiques son cheval de bataille. En 2017, en poste pendant un mois au ministère de la Justice, il avait présenté une loi de moralisation de la vie publique aussi appelée "loi pour la confiance dans notre vie démocratique". Or, une condamnation signifierait que l'homme serait lui-même allé à l'encontre de ces principes comme l'indique le parquet qui voit dans les faits reprochés à François Bayrou une "atteinte aux valeurs de probité et d'exemplarité qu'il promeut". Enfin, c'est aussi la perspective de 2027 qui serait ternie pour le patron du MoDem s'il était reconnu coupable. François Bayrou s'est déjà présenté à trois reprises à l'élection présidentielle et pourrait envisager de faire à nouveau campagne dans trois ans quand Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Mais une peine d'inéligibilité pourrait s'opposer à une candidature du politique. Pour l'heure, François Bayrou n'a pas officialisé ou publiquement envisagé une candidature à la présidentielle de 2027, mais a assuré vouloir “jouer un rôle en 2027”. 09:31 - Un verdict décisif pour l'avenir politique de patron du MoDem (1/2) L'avenir politique de François Bayrou est suspendu à la décision de justice attendue ce lundi 5 février. A court terme, elle pourrait influencer la représentativité du MoDem au sein du gouvernement puisque la fin du remaniement doit être annoncée entre aujourd'hui et demain. Le patron du parti centriste souhaite que quatre ministres, en plus de Marc Fesneau nommé à l'Agriculture, soient issus de ses rangs. En cas de condamnation, François Bayrou pourrait avoir plus de mal à défendre ses désidératas. Autre point : la nomination de François Bayou lui-même au gouvernement. Certains estiment qu'il pourrait être choisi pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra à l'Education nationale, mais d'autres excluent cette hypothèse s'appuyant sur l'opposition du chef du MoDem à la nomination de Gabriel Attal à Matignon : comment pourrait-il alors accepter d'être ministre sous la coupe du Premier ministre de 34 ans ? 09:20 - Une lourde peine encourue par François Bayrou Le parquet a requis une peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité avec sursis contre le patron du MoDem. Une peine conséquente, qui est notamment la plus lourd retenue contre un des mis en cause. Contre les autres prévenus, les peines s'échelonnent de 8 à 20 mois de prison avec sursis et les amendes vont de 10 000 à 30 000 euros, assorties de peines d'inéligibilité, là aussi avec sursis. Dans les faits, François Bayrou encourt une peine encore plus lourde qui va jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, un million d'euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. 09:12 - François Bayrou soupçonné de complicité de détournements de fonds publics Dans l'affaire des assistants parlementaires du MoDem, François Bayrou est soupçonné de complicité, par instigation, de détournements de fonds publics. Le patron du MoDem ainsi que des cadres et des élus du parti sont soupçonnés d'avoir pris part à un "système frauduleux" dans lequel des assistants parlementaires d'eurodéputés du MoDem étaient rémunérés avec les fonds du Parlement européen alors qu'en réalité ils travaillaient pour l'organisation du parti centriste, et ce, entre 2005 et 2017. 09:05 - Bonjour et bienvenue ! Bonjour et bienvenue sur ce direct consacré au procès des assistants parlementaires de MoDem et de François Bayrou. Le verdict concernant le patron du parti centriste dans cette affaire est attendu à partir de 10 heures.

En savoir plus

Moment décisif pour François Bayrou. Le patron du MoDem doit être jugé ce lundi 5 février dans l'affaire des assistants parlementaire européens aux côtés de dix cadres et élus du parti centriste. Accusé de complicité de détournement de fonds publics européens, le Haut commissaire au Plan a assuré qu'il serait présent au tribunal correctionnel de Paris pour prendre connaissance du verdict attendu à partir de 10 heures.

A l'issue du procès, qui s'est tenu du 16 octobre au 21 novembre, le parquet a requis 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité à l'encontre de François Bayrou, considéré comme le "décideur principal" d'un "système frauduleux". Il s'agit de la peine la plus lourde requise contre la dizaine de mis en cause. Des réquisitions justifiées par les faits reprochés au patron du MoDem qui, selon le parquet, portent "atteinte aux valeurs de probité et d'exemplarité qu'il promeut". Mais de son côté, le politique proche conseiller d'Emmanuel Macron a toujours contesté les accusations, dénonçant une "intoxication" judiciaire.

Pour rappel, François Bayrou et des cadres du MoDem sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour rémunérer des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour l'organisation du parti centriste en France, et ce, entre 2005 et 2017. Ce sont 11 contrats litigieux qui sont visés pour un préjudice estimé à 293 000 euros selon le Parlement européen qui s'est porté partie civile.

Double échéance pour François Bayrou

La décision de justice dans l'affaire des assistants parlementaires européens intervient à l'heure où les quinze derniers ministres du gouvernement Attal doivent être nommés. L'annonce est attendue entre le 5 et le 7 février. Or, plusieurs rumeurs suggèrent que le maire de Pau est en lice pour rejoindre l'équipe ministérielle, voire peut-être pour remplacer Amélie Oudéa-Castéra en proie à une succession de polémiques depuis sa nomination au ministère de l'Education nationale et des Sports. L'homme ayant déjà été ministre de l'Education, entre 1993 et 1997, l'hypothèse fait sens mais pourrait être balayée d'un revers de main en cas de condamnation, même si un appel sera toujours possible pour le politique.

L'arrivée de François Bayrou au gouvernement dépend donc une nouvelle fois de l'affaire des parlementaires européens. En 2017, après l'élection d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la patron du MoDem avait été nommé au ministère de la Justice mais avait été contraint de rendre sa démission un mois plus tard lors de l'ouverture de l'enquête dans cette affaire.