Darmanin en Corse : coup de colère du ministre, la visite reportée

Le rendez-vous du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin prévu mercredi et jeudi en Corse, dans le cadre du processus d'autonomie de l'île est reporté de plusieurs semaines.

Le déplacement en Corse de Gérald Darmanin n'aura pas lieu. Une information confirmée par le ministère de l'Intérieur, hier, auprès de France 3 Corse ViaStella. Initialement prévue les mercredi 7 et jeudi 8 février, dans le cadre du processus d'autonomie de l'île de beauté, la visite du "premier flic de France" est repoussée de plusieurs semaines.

"Les conditions sereines ne sont pas réunies"

En réalité, "les conditions sereines ne sont pas réunies" pour la venue de Gérald Darmanin indique le ministère. L'absence de condamnation "par les responsables politiques insulaires" de "l'envahissement de la propriété du garde des Sceaux", Eric Dupond-Moretti, à Centuri (Haute-Corse), ont notamment nourri la décision de reporter la visite. Un report aussi motivé par le travail incomplet des élus de Corse sur la copie commune qu'ils doivent présenter, selon Ouest France. Ce délai supplémentaire pourrait leur permettre d'avancer sur le dossier.

Le domicile secondaire d'Eric Dupond-Moretti visé

Samedi 3 février 2024, des militants indépendantistes sont entrés dans le domicile du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti. Une action revendiquée par Core in Fronte, pour "dénoncer les mécanismes répressifs en Corse". Le groupe indépendantiste justifie cette opération comme "symbolique et politique" sur X. "L'Etat français semble utiliser la répression comme un levier de négociation en vue de faire échouer les discussions actuelles. Ces dernières semblent, d'ailleurs, s'orienter vers une dénaturation du vote du 5 juillet 2023 pour un Titre pour la Corse et une véritable autonomie" peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux du mouvement.

Des consultations à Paris cette semaine

Le mouvement regrette notamment l'interpellation par les autorités antiterroristes de deux militants nationalistes la semaine passée, désormais en détention provisoire à Paris. Une enquête a été ouverte pour "violation de domicile" et "dégradations aggravées" a appris l' AFP samedi soir, auprès du parquet de Bastia, après l'intrusion dans la maison secondaire d'Eric Dupond-Moretti.

"Gérald Darmanin effectuera des consultations politiques d'élus corses cette semaine à Paris" conclut de ministère de l'Intérieur. Pour l'heure, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, n'a pas tenu à réagir.