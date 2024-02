"C'est une folie de mener ce projet" : Greta Thunberg manifeste dans le Tarn contre l'A69

La militante suédoise a rejoint ce samedi le rassemblement d'opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres.

Sa venue avait été annoncée vendredi par le collectif "No Macadam" : Greta Thunberg, la jeune militante écologiste suédoise de 21 ans, a rejoint samedi 10 février les opposants au projet d'autoroute A69 entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn). Elle est arrivée aux alentours de 11h dans la commune de Saïx, où se tient tout le weekend la "Cabanade", une action de sensibilisation aux conséquences du chantier sur l'environnement, rapporte La Dépêche. Les organisateurs y attendent entre 500 et 1000 personnes.

La présence de Greta Thunberg "permet d'inscrire pleinement la lutte contre l'A69 au niveau international et national et engage les responsables politiques à prendre la mesure de leur entêtement", s'est réjoui le collectif "No Macadam". "Nous sommes là pour soutenir les gens qui luttent contre ce projet, contre cette folie, a expliqué la jeune militante sur place. Car c'est une folie de mener ce projet qui va gâcher tant de ressources inestimables."

Manifestation interdite sur la voie publique

La préfecture a pris un arrêté pour interdire toute manifestation dans le secteur durant le weekend, objectant des "risques de troubles majeurs à l'ordre public". Vendredi, des heurts ont en effet eu lieu entre des militants, dont deux ont été interpellés, et les forces de l'ordre, qui ont déploré sept blessés. La préfecture a cependant précisé que la "Cabanade" de ce weekend étant organisée sur un terrain privé, prêté par un agriculteur, elle ne contrevenait pas à l'interdiction de manifester sur la voie publique.

En fin de matinée, des militants ont brièvement bloqué la voie ferrée non loin du site du rassemblement. Ils ont été délogés par les gendarmes, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Environ 160 agents sont déployés aux alentours de la prairie du rassemblement pour veiller au respect de l'arrêté préfectoral.