Greta Thunberg, prix Nobel de la paix ? Pourquoi c'est possible

Greta Thunberg est devenue en quelques années l'un des symboles des la prise de conscience de l'urgence climatique. Un sujet que prend très au sérieux l'académie des Nobel.

En lice aux côtés de 328 autres candidats et organismes pour le prix Nobel de la paix, qui sera décerné ce 8 octobre à Oslo, Greta Thunberg fait partie de la liste des favoris pour l'obtention de ce prix, selon plusieurs observateurs. La figure de proue de la jeunesse militante pour le climat est devenu le visage des revendications grandissantes et porte le message d'urgence de la crise climatique. Plusieurs éléments laissent à penser qu'elle pourrait être récompensée pour son action en faveur du climat cette année par le prestigieuse institution. Ce mardi 5 octobre, le prix Nobel de physique a récompensé des experts scientifiques du climat. Ce mercredi, le prix Nobel de chimie a, à son tour, été décerné à des chercheurs impliqués dans le tournant écologique, pour leur outil ayant "rendu la chimie plus verte".

À quelques semaines de la conférence COP26 et deux mois après un rapport alarmant du GIEC, le jury pourrait insister dans cette veine. "Le comité veut souvent envoyer un message. Et ce sera un message fort à envoyer à la COP26, qui se déroulera entre l'annonce du prix et la cérémonie" a affirmé Dan Smith, directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Déjà citée parmi les possibles lauréats du Nobel de la paix en 2019 et 2020, elle avait reçu le soutien de Jens Holm et d'Håkan Svenneling, deux élus du parti de gauche au Riksdag (le parlement suédois) : pointant le fait que la militante avait été nécessaire dans le processus de mise en avant de l'urgence climatique, elle représente, pour eux, le visage des inquiétudes environnementales de la jeunesse. "La crise climatique va engendrer de nouveaux conflits puis des guerres. Agir pour réduire nos émissions et respecter l'accord de Paris, c'est aussi œuvrer pour la paix" avaient-ils ajouté.

Effectivement, Greta Thunberg est déjà multi lauréate de nombreuses distinctions qui récompense son engagement sur le climat. Elle a à ce titre été invitée à s'exprimer au sommet des Nations Unies sur le climat. Hormis sa couverture du Times en mai 2019 et son classement dans la liste Forbes des 100 femmes les plus influentes au monde, elle et son mouvement #FridaysForFuture s'étaient vu remettre le prix "d'ambassadeurs de conscience" par l'organisation de défense des droits de l'Homme Amnesty International. À cette palme était venu s'ajouter en septembre 2019 le prix Right Livelihood, considéré comme le Nobel alternatif en Suède, pour avoir su "inspirer et amplifier la demande politique en faveur d'une action climatique urgente reflétant les faits établis par la science." Elle avait enfin reçu en juin 2019 le prix Liberté à Caen, en présence de vétérans du Débarquement de Normandie du 6 juin 1944.

Par ailleurs, le lien entre climat et paix avait déjà été opéré par le comité en 2007, qui avait remis le Nobel de la Paix à l'ancien vice-président américain Al Gore et au GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) pour "leurs efforts visant à renforcer et à diffuser une meilleure connaissance du changement climatique provoqué par l'homme et à jeter les bases des mesures nécessaires pour contrecarrer ce changement."

À un mois de la COP26 de Glasgow et alors que les catastrophes climatiques se multiplient, Greta Thunberg n'a pas chômé. Le 24 septembre, à l'occasion de la mobilisation pour le climat à Berlin, elle a martelé, devant des milliers de défenseurs de l'environnement, que "les partis politiques n'en font pas assez" pour le climat. Le lendemain, elle a fait la une du nouveau magazine du Guardian "Saturday", dans une image choc : du pétrole coulant sur son visage, elle est transformée en "marée noire humaine". Quelques jours plus tard, le 29 septembre, est sortie le documentaire "I am Greta – l'espoir de la jeunesse", de Nathan Grossmann, qui revient sur ses débuts de militante. Le 1er octobre, elle a participé à l'internationale pour le climat qu'est le sommet des Jeunes sur le changement climatique, organisé à Milan par les Nations Unies.

Suivie par plusieurs milliers de manifestants, qui ont demandé à l'unisson des actions rapides pour l'environnement en parallèle à la réunion de ministres venus de plusieurs pays pour préparer la COP 26, Greta Thunberg a pris la parole pour dénoncer l'absence d'actions gouvernementales malgré les promesses de nombreux dirigeants. "Nous voyons au-delà de leurs mensonges, de leur bla-bla et nous en avons assez", a-t-elle lancé. Le 5 octobre, enfin, elle a participé à la campagne #ClimateChangedMe, lancée par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) et soutenue par la Croix-Rouge italienne. Remettre le Nobel de la paix à Greta Thunberg permettrait au comité de légitimer le discours de l'activiste, considéré comme radical par ses détracteurs, et de lui apporter son soutien, dans un contexte de prise de conscience de plus en plus aiguë de l'urgence que représente la crise climatique.

Son jeune âge, ses discours forts et ses convictions sans concession ont fait de Greta Thunberg une égérie de la lutte contre le changement climatique. Militante écologiste née en 2003 à Stockholm, Greta Thunberg a commencé à protester devant le Parlement suédois contre l'inaction face au réchauffement climatique en 2018. Elle était alors âgée de 15 ans. En novembre, la même année, elle lançait la grève scolaire pour le climat : le mouvement, qui avait alors lieu hebdomadairement, s'est propagé auprès des étudiants du Monde entier rapidement, et la militante a tenu un discours lors de la COP24 de Katowice, en décembre 2018. Dès 2019, des millions de personnes descendaient dans les rues, répondant à son appel de grève hebdomadaire. Encadrée par son père acteur et sa mère chanteuse d'opéra, deux célébrités classées à gauche en Suède, ainsi que par plusieurs professionnels de la communication, elle a poursuivi ses actions pour le climat en ligne pendant la pandémie de Covid-19.