"Je me prépare" : Édouard Philippe accélère pour 2027

L'agenda d'Édouard Philippe se resserre depuis quelques jours, alors que le favori des sondages pour la prochaine présidentielle voit de sérieux concurrents émerger.

Trois jours "en immersion" dans la Sarthe et la Mayenne, une réunion publique hier soir, une interview ce jeudi matin... Depuis quelques jours, Edouard Philippe est actif et veut que cela se sache. L'ancien Premier ministre ne fait plus rien pour cacher ses ambitions en vue de l'élection présidentielle 2027. Et pour cause, il est maintenant talonné dans les sondages par Marine Le Pen, mais également par le nouveau chef du gouvernement Gabriel Attal.

"Il va densifier, vous allez le voir évoluer", assure un interlocuteur d'Edouard Philippe au média Politico. Un ancien conseiller du patron d'Horizons confirme que ce dernier a "envie d'accélérer" et de "se montrer davantage que dans la période récente".

"On s'y prépare"

"Je n'ai aucun problème à dire qu'en effet, je me prépare", assume Edouard Philippe ce jeudi 15 février au micro de France Bleu Mayenne. "Pourquoi est-ce que je devrais être le seul à ne pas me préparer ? Madame Le Pen, elle se prépare. Quand vous pensez qu'il y a des échéances importantes dans votre vie, on s'y prépare."

L'ancien locataire de Matignon comprend "très bien qu'on se focalise sur 'est-ce qu'il va être candidat ? Quelle est sa stratégie ?'" mais continue de contourner le sujet : "Ce qui m'intéresse, assure-t-il, c'est de rencontrer les gens, de leur parler, d'écouter ce qu'ils ont à dire".

La montée de Marine Le Pen, mais aussi de Gabriel Attal dans les derniers sondages pour la présidentielle bouleverse-t-elle les plans d'Edouard Philippe ? Il l'assurait en tout cas à La Tribune ce weekend : "La compétition ne me fait pas peur".