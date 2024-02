Wauquiez tacle Bertrand, son adversaire LR pour la présidentielle

Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand se font déjà face pour être le candidat LR à la présidentielle de 2027. Soutenu par le patron de la droite, le président de la région Auvergne Rhône-Alpes renvoie à l'échec de son rival en 2022.

La bataille pour être le candidat de la droite à la présidentielle de 2027 commence. Alors que Laurent Wauquiez, qui n'a toujours pas officialisé sa candidature, apparaît comme le choix du patron des Républicains, Eric Ciotti, pour représenter le parti, une autre candidature vient lui faire obstacle : celle de Xavier Bertrand. Mais l'entrée officielle du président des Hauts-de-France dans la course ne semble pas inquiéter celui de la région Auvergne Rhône-Alpes.

Si Laurent Wauquiez reconnaît des ambitions "légitimes" à son rival de la droite, il estime dans un entretien accordé à Nice-Matin ce jeudi 15 février que "ça ne suffira pas". Le Lyonnais, discret sur la scène nationale à la différence, juge que Xavier Bertrand fait campagne selon une méthode et avec des arguments désuets : "Si on pense que ça marchera demain avec les recettes du passé, les mêmes idées reçues, le même fonctionnement, ça ne réussira pas".

Au moment d'annoncer sa candidature pour représenter LR à la présidentielle, dans les colonnes de Ouest-France le 3 février dernier, Xavier Bertrand insistait sur son projet de faire barrage au Rassemblement national et d'être l'alternative choisie par les Français. "Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi ! Je suis convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos dans notre pays mais il y a une majorité de Français en colère. J'entends y répondre le moment venu", affirmait-il. Le discours était effectivement celui déjà porté par la candidate de la droite, Valérie Pécresse, et par le président réélu, Emmanuel Macron, en 2022. Xavier Bertrand a recyclé un autre argument de sa campagne à la primaire LR de 2021, à laquelle il avait terminé quatrième : défendre la République des territoires avec un système décentralisé. Selon lui "en voulant s'occuper de tout, l'État bloque tout" alors qu'au niveau national l'Etat doit "assurer le régalien : sécurité, justice, maîtrise de l'immigration, défense, lutte contre l'islamisme" et laisser décider le reste au niveau régional ou local.

Un candidat "naturel" pour LR ?

Laurent Wauquiez n'a pas a répondre des échecs de la droite en 2022 puisque l'homme avait renoncé à se présenter à la primaire du parti et donc à être possiblement le candidat LR. Mais en vue de 2027 il est la "personnalité [qui] dispose des meilleures qualités pour incarner l'avenir de la droite" selon Eric Ciotti. Un soutien indéfectible du patron de la droite qui pourrait faire du président de la région Auvergne Rhône Alpes, le "candidat naturel" du parti. Absolument pas selon Xavier Bertrand pour qui son rival "est le candidat naturel d'Éric Ciotti, mais n'est pas le candidat naturel de LR". Les deux hommes pourraient à l'approche de l'élection et de la campagne présidentielle se soumettre à une primaire et laisser aux Républicains le soin de trancher. Dans cette optique Xavier Bertrand a déjà renvoyé la question "qui se posera à un moment donné" : "Est-ce que notre famille politique veut l'emporter, ou pas ?"