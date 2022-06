"Résultat LR aux législatives 2022 : casse limitée pour la droite ?"

LR. Ce dimanche 19 juin 2022, Les Républicains vont être fixés. Combien de sièges de députés réussiront ils à sauver lors de ce second tour des élections législatives ? Éléments de réponse.

[Mis à jour le 19 juin 2022 à 12h40] Ce dimanche 19 juin 2022, la tension devrait être à son paroxysme au siège des Républicains, rue de Vaugirard, à Paris. Le parti de la droite républicaine sera enfin fixé sur le nombre de sièges de députés qu'il aura réussi à sauver à l'issue du second tour des élections législatives. Le dernier sondage de l'institut Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions publié vendredi 17 juin 2022 projette que LR obtiendra 60 à 80 députés. Cela permettrait aux Républicains de rester devant le Rassemblement national (20 à 50 députés) mais les placerait bien loin de la coalition présidentielle Ensemble (LREM-Horizons-MoDem-Agir) avec 265 à 305 députés et la Nouvelle union populaire écologique et sociale (140 à 180 sièges). Pour autant, la forte percée de l'alliance des partis de gauche pourrait, malgré elle, favoriser Les Républicains.

Ainsi, si Emmanuel Macron n'obtient qu'une majorité relative au palais Bourbon, il devra négocier un accord afin de pouvoir faire passer ses textes de loi au Parlement. Le président de la République aura alors le choix de composer avec les quelques députés divers-gauche qui auront été élus en marge de la Nupes, ou les députés de droite. Si les sondages ne sont qu'une photographie à l'instant T, il semble tout de même peu probable qu'un nombre important de députés dissidents de gauche fassent leur entrée à l'Assemblée (12 à 24 sièges, selon le dernier sondage). Tous les regards se tournent donc du côté des Républicains. Les dernières projections promettent 60 à 80 sièges au sein de l'hémicycle pour LR, ce qui en ferait la deuxième force d'opposition derrière la Nupes (140 à 180 sièges).

Être en mesure de compter dans la politique menée à l'échelle nationale, les dirigeants de LR n'auraient pas pu rêver mieux ! En effet, si l'ancrage local de la droite républicaine reste d'actualité, les dernières élections (8% aux élections européennes, moins de 5% à la présidentielle) sur le plan national n'annonçaient rien de bon pour l'avenir du parti gaulliste. En outre, au premier tour, 87 candidats de droite ont réussi à se qualifier au second tour, parmi lesquels 56 sortants. Si l'on est bien loin des 199 duels auxquels LR a participé en 2017, ce score représente "un soulagement" pour la formation, comme l'expliquait au Monde le chef de file des eurodéputés LR, François-Xavier Bellamy, se félicitant de ce que certains candidats aient "multiplié le résultat de leur candidate à la présidentielle par dix". Le parti, en tête dans 42 territoires, réalise quelques percées marquantes dans certaines circonscriptions. Au niveau national, les candidats à la députation sous la présidence de Christian Jacob et son allié l'UDI ont récolté 10,4% des voix, 13% si l'on y ajoute les candidats divers droite. Alors que LR devrait réaliser un score historiquement bas ce dimanche 19 juin, la percée de la Nupes pourrait finalement redonner un poids politique important à la droite traditionnelle...

Les Républicains pourraient sauver 60 à 80 sièges selon les dernières projections (sondage Ipsos-Sopra Steria pour Radio France et France Télévisions). Au premier tour, le parti de la droite républicaine a réalisé un score de 10,42% des suffrages exprimés. À l'issue du second tour, il est d'ores et déjà acté que LR perdra son statut de premier parti d'opposition. Ils détenaient 100 députés de 2017 à 2022.

Les projections des instituts de sondages donnent pour l'heure la majorité présidentielle en tête du scrutin de dimanche prochain, mais avec une avance trop courte pour espérer décrocher une majorité absolue (fixée à 289 sièges). Dans cette situation, Ensemble! se retrouverait avec une majorité relative et serait contraint de former des alliances pour éviter des blocages politiques trop récurrents de la part des partis d'opposition. Le plus logique serait que la formation d'Emmanuel Macron se tourne vers la droite dans le but d'empêcher la gauche ou l'extrême-droite d'entraver les réformes de l'Etat.

Malgré la situation, et après la bérézina de la présidentielle, Les Républicains se refusent encore à toute alliance. C'est une position qu'a renouvelée le président des sénateurs Républicains Bruno Retailleau au micro de la matinale de Sud Radio le 15 mai : "Nous serons dans l'opposition", a-t-il déclaré, se disant en désaccord avec "ceux qui considèrent qu'il faut conclure un accord de coalition". A la question du vote avec la majorité, il a tranché : "Ce sera du texte par texte". Pierre-Henri Dumont, le secrétaire général des LR, ne disait pas autre chose le 10 juin dernier, lorsqu'il affirmait que le groupe LR mettrait la pression sur le président de la République et sa probable majorité à l'Assemblée : "Soit ils prennent nos amendements, nos propositions de loi, et dans ce cas-là nous pourrons voter certaines choses avec eux pour assurer la sécurité et la santé des Français, soit ce n'est pas le cas, et nous voterons contre les textes". Le 15 juin enfin, Rachida Dati se montrait ferme au micro de Franceinfo : "On n'ira pas au gouvernement", a-t-elle affirmé, estimant que le parti jouerait un rôle-clé à l'Assemblée nationale : "il est absolument nécessaire que nous ayons un groupe politique responsable à l'Assemblée nationale. Nous serons un bloc décisif, un vrai contrepoids de responsabilité."

Pour autant, les Républicains n'auront peut-être pas d'autre choix que de s'allier s'ils veulent peser dans la balance décisionnelle des parlementaires. De 136 députés en 2017 à une cinquantaine aujourd'hui (d'après les projections), leur importance sera indiscutablement amoindrie, ce qui pourrait les conduire à revoir leurs positions. D'autant plus qu'une rencontre récente alimente les spéculation sur les éventuelles discussions à venir entre le camp présidentiel et Les Républicains : celle de la venue à l'Elysée du président du Sénat, le LR Gérard Larcher. L'information est signée Le Point. Le président de la République l'aurait reçu lundi en fin d'après-midi. "Il s'agissait de faire un balayage général, pas de la tambouille, mais ils ont évidemment parlé de politique" commente un proche au courant du rendez-vous.

Les Républicains accusent le coup dans un certain nombre de circonscriptions qui étaient acquises au parti depuis plusieurs élections et qui leur échappent cette fois dès le premier tour. La plus marquante à ce titre est la 6e circonscription des Hauts-de-Seine, qui était l'une des dernières du département à être teintée des couleurs de la droite... Et qui ne le sera (presque) plus. En effet, la députée sortante Constance Le Grip a fait défection au parti et a cette fois été investie par la majorité présidentielle. Elle l'emporte avec 36% des voix, loin devant Julie Barbaux, la candidate de la Nupes, et encore plus loin devant Patrick Pessis, le candidat choisi par LR. C'est désormais Ensemble qui domine le département, avec une qualification dans chacune des 13 circonscriptions. Pour LR, il reste cependant de l'espoir dans les Hauts-de-Seine : trois candidats se sont qualifiés au second tour, dont le maire de la Garenne-Colombes et ex-candidat à la primaire de la droite Philippe Juvin qui se qualifie avec 31,14%, derrière Aurélie Taquillain d'Ensemble, mais devant Sara Tij de la Nupès, dans une configuration de triangulaire.

De la même manière, on notera le succès en demi-teinte des candidats LR dans les deux seules circonscriptions parisiennes que le parti représentait encore jusqu'alors : les 4e et 16e, seules rescapées des élections de 2017 durant lesquelles les électeurs parisiens de la droite s'étaient tournés vers LREM. Si Brigitte Kuster, candidate à sa réélection, se qualifie pour le second tour dans la 4e, c'est avec douze points de retard face à la candidate d'Ensemble qui a été choisie par 41,03% des votants. Pour rappel, les 28,92% voix qu'obtient Brigitte Kuster cette année correspondent à une baisse de 7 points par rapport à son score de 2017 (36,42% des voix au premier tour). Dans la 14e circonscription de Paris, le candidat Francis Szpiner décroche sa place au second tour certes, mais face au ministre des Solidarités Damien Abbad qui, malgré les accusations de viol à son encontre, a été investi par la majorité présidentielle et qui a décroché 39,27% des voix lors de ce premier tour.

Un score en déclin certes, mais que l'on peut relativiser, le parti gardant un certain ancrage territorial avec une position favorable dans 42 territoires et quelques très bon scores pour certains des députés. Ils sont en effet une dizaine à avoisiner les 40% de voix au premier tour, avec 46% comme record. Il revient au députant sortant Fabien Di Philippo qui, candidat à sa réélection, s'est imposé dans la 4e circonscription de Moselle. On trouve également l'honorable 45,7% pour deux candidats à la députation en Haute-Loire : Isabelle Valentin pour la 1ere circonscription qu'elle représentait ces dernières années, et Jean-Pierre Vigier dans la 2e. Dans la 1ere circonscription du Lot, celle de Cahors, c'est le député sortant et le secrétaire général du parti Aurélien Pradié qui s'est démarqué. On citera aussi la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, celle de Lamballe, où le vice-président de l'Assemblée Marc Le Fur est arrivé en tête avec 41,7% des voix.