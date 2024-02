Européennes 2024 : LFI fait une demande à Darmanin pour le vote de juin

Manuel Bompard a adressé au ministère de l'Intérieur un courrier lui demandant d'organiser une campagne pour les électeurs mal-inscrits et non-inscrits sur les listes.

A moins de quatre mois des européennes, La France insoumise tente de s'attaquer à une cause concrète de l'abstention : les nombreuses personnes non inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales. A dater du 3 mai, ces personnes seront dans l'incapacité de voter aux élections européennes, prévues le 9 juin. L'Insee estimait en 2022 que sept millions de Français étaient mal inscrits sur les listes. Si l'on ajoute les non inscrits, LFI estime que 20% des citoyens en âge d'aller voter ne sont pas correctement inscrits sur les listes.

C'est pourquoi Manuel Bompard, dans une lettre adressée mercredi 14 février au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, et relayée sur les réseaux sociaux de La France insoumise, somme le gouvernement d'organiser une "campagne nationale d'inscription". Le coordinateur du parti "demande solennellement d'engager une action d'envergure pour permettre à un maximum de nos compatriotes de participer aux élections."

Risque d'un suffrage "censitaire" ?

Bompard suggère au ministère de l'Intérieur, en charge de l'organisation des scrutins, une opération pouvant passer par une "campagne publicitaire" des "courriers de relance" ou encore la mobilisation d'"équipes de porte-à-porte". Le député insoumis défend aussi quelques simplifications dans l'utilisation du site internet d'inscription sur les listes électorales.

"Une élection à laquelle nombre d'électeurs ne peuvent voter en raison de leur non-inscription ou de leur mal-inscription subie revêt clairement un caractère censitaire", dénonce encore le député insoumis.