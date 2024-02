Européennes 2024 : enfin un volontaire macroniste pour être tête de liste, mais il est méconnu

Cet eurodéputé de la majorité s'est dit intéressé pour devenir tête de liste aux prochaines élections européennes.

Une lueur d'espoir ? La Macronie demeure la dernière force politique à ne pas avoir désigné de chef de file pour conduire sa liste aux prochaines élections européennes du 9 juin 2024. Bruno Le Maire ? Out. Julien Denormandie ? Out. "Ce n'est pas du tout d'actualité, ce n'est pas du tout sur la table" indiquait l'ex-ministre de l'Agriculture au micro de Sud Radio en janvier dernier. Alors, faute d'un représentas désigné, un candidat plutôt inattendu vient de se porter volontaire.

Il s'agit de l'eurodéputé du camp présidentiel Bernard Guetta. "Si on me le propose, j'accepterai volontiers. Je relèverai le défi" a-t-il lancé sur France 2, ce vendredi matin. Selon lui, la tête liste de Renaissance doit être "quelqu'un qui connaît bien les dossiers prioritaires de l'Union européenne aujourd'hui, c'est à dire notamment les questions de défense". Il a également souligné le vent de "panique dans les capitales européennes face à la possible réélection de Donald Trump et la possibilité que nous soyons totalement démunis de défense" sur le plateau des 4V dans Télématin.

Quel est le parcours de Bernard Guetta ?

D'abord correspondant pour Le Monde, Bernard Guetta fut durant 27 ans chroniqueur à France Inter. Il a aussi été directeur de la rédaction de l'expansion et du Nouvel Observateur, puis éditorialiste à l'Express, au Temps et à Libération. Durant sa carrière, il reçoit six prix journalistiques dont le prix Albert-Londres en 1981. Il est également l'auteur d'ouvrages sur la géopolitique.

Après de longues années en tant que journaliste, il embrasse une carrière de politique en tant que député européen, membre du groupe Renew Europe depuis 2019. Il est le premier vice-président de la sous-commission des Droits de l'Homme (DROI), membre de la commission des affaires étrangères (AFET) et de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie. Il est aussi membre suppléant de la commission sur la culture et l'éducation (CULT), de la délégation pour les relations avec les pays du Machrek et de la délégation à l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée.