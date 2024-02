Le Pen refuse un débat avec Attal : "Elle a peur et ça se voit", tance le Premier ministre

Gabriel Attal a proposé un débat autour de la crise agricole à Marine Le Pen. La présidente du RN à l'Assemblée nationale a refusé, renvoyant le Premier ministre vers Jordan Bardella.

Gabriel Attal se repenche sur le dossier de la crise agricole ce mercredi. Il a notamment détaillé les principales orientations du projet de loi agricole lors d'une conférence de presse, trois semaines après les manifestations et à quelques jours de l'ouverture du salon de l'Agriculture. Gabriel Attal a appelé les partis politiques à "ne pas prendre en otage" le salon de l'Agriculture. "Ce n'est pas le lieu pour mener la campagne des élections européennes", a insisté Gabriel Attal dans Le Figaro.

Avant la conférence de presse, Gabriel Attal s'est notamment adressé à Marine Le Pen. Il lui a proposé un débat en face-à-face autour de la crise agricole : "Si le RN veut transformer les champs en un terrain politique, alors je suis prêt à un débat sur l'agriculture avec Marine Le Pen", a-t-il déclaré auprès du Figaro. Le Premier ministre n'a pas hésité à attaquer la présidente du RN à l'Assemblée nationale : "On ne l'entend pas beaucoup Marine Le Pen, sûrement parce qu'elle n'est pas à l'aise avec le bilan de son parti au Parlement européen. C'est trop facile de ne rien dire".

Marine Le Pen a rapidement répondu à cette invitation en renvoyant Gabriel Attal vers Jordan Bardella, chef de file du RN et tête de liste pour les Européennes, qui lui aurait déjà proposé d'échanger : "Le Premier ministre cherche à brûler les étapes mais en pleine campagne européenne "l'arme anti-Bardella" devrait surtout accepter le débat que lui a proposé notre tête de liste et président du Rassemblement National Jordan Bardella".

Qui refuse vraiment le débat ?

Sur Twitter, c'est la porte-parole du gouvernement qui a répondu, soutenant le Premier ministre : "Gabriel Attal n'est pas tête de liste aux Européennes. Il est dans l'action pour protéger l'exception française agricole, quand vous êtes dans l'évitement et le renoncement. Pourquoi refusez-vous le débat sur un sujet si important ? Avez-vous peur ?".

De son côté, Jordan Bardella a également réagi sur Twitter. Il a affirmé "être prêt à débattre avec Gabriel Atal", mais assure que le Premier ministre "refuse" et "esquive" cet échange.

Lors de la conférence de presse, Gabriel Attal est revenu sur le sujet : "J'ai proposé ce débat pour que Madame Le Pen puisse nous dire quelle est sa vision et qu'elle puisse s'expliquer sur ses changements de pieds incessants (...) vis-à-vis de nos agriculteurs, je constate qu'elle ne veut pas, ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. Pour la proposition, moi, je n'ai jamais eu de problème par le passé à débattre avec Jordan Bardella, j'ai dû débattre six fois avec lui pendant la campagne présidentielle. (...) Il est tête de liste pour les Européennes et président de son parti. Je ne suis ni tête des listes pour les Européennes, c'est une annonce que je vous fais, ni président de mon parti, je suis Premier ministre. Madame le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement, à ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte".