Les Macronistes dévoilent enfin leur tête de liste pour les Européennes : ce que l'on sait

Ce jeudi soir, le parti de la majorité va désigner sa tête de liste pour les élections européennes. Un nom circule déjà partout.

Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain. Semaine après semaine, les différents partis dévoilent leur tête de liste. Ainsi, Jordan Bardella a pris la tête de la liste Rassemblement national, Raphaël Glucksmann du Parti socialiste, Manon Aubry de la France insoumise, Marion Maréchal Le Pen représentera Reconquête! et François-Xavier Bellamy Les Républicains. Seul absent : le candidat de la liste du parti présidentiel, Renaissance.

Selon Franceinfo, la réponse devrait tomber ce soir lors du bureau exécutif de Renaissance. Un nom revient avec insistance, celui de Valérie Hayer. La femme politique a été conseillère municipale de Saint-Denis-d'Anjou à 21 ans et a rejoint en 2015 le conseil départemental de Mayenne. Ensuite ralliée à Emmanuel Macron, elle est depuis avril 2021 présidente de l'Association pour une Renaissance européenne. Après l'entrée de Stéphane Séjourné au gouvernement, elle a pris la tête de Renew Europe au Parlement européen. Issue d'une famille d'agriculteurs, cet argument a dû peser dans la balance dans le contexte actuel.

Néanmoins, selon Politico, l'élue n'aurait toujours pas reçu, à la veille de l'annonce de la tête de liste, le moindre appel d'Emmanuel Macron pour confirmer sa nomination. Un autre nom avait aussi circulé : celui de Clément Beaune, ancien ministre des Transports. Le nom du député avait notamment été soumis par Edouard Philippe. Ce dernier aurait d'ailleurs été convié au diner à l'Elysée qui devrait suivre cette désignation. L'ancien Premier ministre espère sans doute placer des membres de son parti Horizons dans la suite de liste.

La suite de liste annoncée dans la foulée ?

La liste de Renaissance devrait, en effet, être composée de candidats issus de Renaissance et de ses alliés comme le MoDem, Horizons et le parti radical. Le nom de Stéphane Séjourné avait été cité en numéro 2 mais finalement selon Playbook, il serait bien plus bas dans la liste. Il pourrait laisser cette place à l'eurodéputé Bernard Guetta, spécialiste de la géopolitique internationale. Parmi les noms possibles, on retrouve aussi Pascal Canfin, président de la Commission de l'environnement au Parlement européen. Ceci étant, il n'y a aucune certitude quant à l'annonce immédiate de la suite de liste puisque le dépôt doit être fait seulement le 6 mai prochain.

La majorité lancera sa campagne le 9 mars à Lille avec son slogan "Besoin d'Europe". Selon un sondage Odoxa publié ce mardi pour Public Sénat, le parti de la majorité n'est pas en pole position pour les élections. Le Rassemblement national serait en tête avec 11 points d'avance soit 30% des intentions de votes contre 19% pour Renaissance.