54% des délinquances sur la voie publique dues aux étrangers ? Le préfet des Alpes-Maritimes l'affirme

D'après le préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh, plus de la moitié de la délinquance sur voie publique dans le département est le fait d'étrangers. Des chiffres communiqués avant même la publication du rapport interministériel de la Cour des comptes sur le sujet.

Ce lundi 4 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes Hugues Moutouh a publié des données sur la part des étrangers dans la délinquance du département. Des chiffres rarement indiqués dans les communications des services de l'Etat. Cette initiative fait suite à la demande du député Rassemblement national (RN) des Alpes-Maritimes, Bryan Masson d'après CNews. Et les résultats mettent en avant une part importante d'étrangers à l'origine de faits de délinquances sur la Côte d'Azur.

"260 délinquants étrangers ont été expulsés depuis 2023"

En 2023, à Nice, 54,10 % de la délinquance de voie publique était le fait d'étrangers. À Cannes, c'est 53,04 %. "Pour les vols à la tire, le chiffre atteint même 82 % à Nice" indique le préfet sur X (ex-Twitter). "Pour combattre cette criminalité, 260 délinquants étrangers ont été expulsés depuis 2023, conformément aux instructions de Gérald Darmanin. Nous intensifierons nos efforts dans les prochains mois. On respecte les lois de la République quand on vit en France" poursuit-il dans un second tweet.

Une sortie qui intervient juste avant la publication du rapport interministériel sur la délinquance et la radicalisation dans le Sud-Est, par la Cour des comptes. Des données reprises par le député RN Bryan Masson dans un tweet : "Immigration et insécurité : les inséparables" lance-t-il. Si il est rare de prendre connaissance de telles informations par ce biais-là, il s'avère que le préfet de Nice est dans le viseur du ministère de l'Intérieur depuis plusieurs jours.

Le préfet des Alpes-Maritimes sous la surveillance du ministère de l'Intérieur

En effet, ce dernier a fait l'objet d'une demande de rapport administratif pour avoir autorisé la rencontre entre le président du RN Jordan Bardella et une compagnie de CRS. Séquence durant laquelle la tête de liste du RN aux Européenne reçoit une médaille des mains du CRS. Problème, les visites de parlementaires dans des lieux de privation de libertés doivent se faire sans la presse et aucune communication ne doit fuiter.

Quelques mois plus tôt, le 3 juillet 2023, Hugues Moutouh, alors en poste à Montpellier (Hérault) avait mis en avant le laxisme de certains parents dans le cadre de l'interpellation du jeune Nahel, ayant entraîné sa mort, et de nombreuses émeutes. "Si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police ou les caillasser des pompiers ou piller des magasins, la méthode. C'est quoi ? C'est deux claques et au lit ! C'est ce que faisaient nos grands-parents" avait-il déclaré sur France Bleu Hérault.