Présidentielle russe : incendie, explosions... Première vague de contestation dans les bureaux de vote ?

Le démarrage du scrutin présidentiel russe a été perturbé dans plusieurs bureaux de vote ce vendredi 15 mars 2024. Cinq personnes ont déjà été placées en détention pour diverses dégradations.

Les premiers incidents. Ce vendredi 15 mars, lors du premier jour de l'élection présidentielle russe, et plus particulièrement de la première matinée, plusieurs débordements ont eu lieu. D'abord, une femme a incendié un isoloir dans un bureau de vote de Moscou, relate l'agence de presse Ria Novosti. "La commission électorale de Moscou a indiqué à Ria Novosti que le travail avait repris normalement après l'incident" d'après l'agence. Une vidéo montrant l'interpellation de la suspecte après la neutralisation des flammes circule d'ores et déjà sur les réseaux sociaux. Ces premières images attestent du climat tendu dans lequel se déroule cette présidentielle russe, en plein conflit avec l'Ukraine.

8 personnes arrêtées, 5 placées en détention

Peu après, la commission électorale a également annoncé qu'un bureau de vote avait été visé par une deuxième attaque au cocktail Molotov à Saint-Pétersbourg. "Une femme de 20 ans a essayé de lancer un cocktail Molotov sur l'enseigne d'un bureau de vote" situé dans une école explique un responsable de la commission électorale sur Telegram. Aucune victime n'est à déplorer.

En revanche, au moins huit personnes ont été arrêtées ce vendredi en raison de dégradations visant des bureaux de vote. Cinq d'entre elles ont été "placées en détention" à Moscou et dans les régions de Voronej, Rostov et Karatchaïévo-Tcherkessie après avoir aspergé d'un "liquide colorant" des bulletins déposés dans les urnes rapportent les forces de l'ordre locales dans plusieurs communiqués.

Plusieurs explosions devant des bureaux de vote

Les incidents ne se sont pas arrêtés là ce vendredi. Dans la région occupée de Kherson, en Ukraine, une bombe a explosé devant un bureau de vote. Un engin explosif improvisé a aussi été placé dans une poubelle devant le bureau de vote de Skadovsk. Une détonation a été entendue mais il n'y aurait pas de victime indique la commission électorale régionale liée à l'occupation russe sur Telegram.

À l'heure actuelle, il est impossible d'affirmer que ces actions ont été menées dans le cadre d'une éventuelle contestation à la réélection de Vladimir Poutine au Kremlin. Les autorités russes, elles, ne précisent pas s'il s'agit d'actions de contestation. D'après le ministère de l'Intérieur russe, une enquête a été ouverte pour "obstruction à l'exercice des droits électoraux ou au travail des commissions

électorales". Un crime passible de "5 ans de prison" selon les autorités. De son côté, la présidente de la Commission électorale, Ella Pamfilova estime que les individus arrêtés ce vendredi ont avoué voir agi "pour l'argent" rapporte Le Parisien.

Les Russes sont appelés à se rendre aux urnes jusqu'à ce dimanche 17 mars 2024.