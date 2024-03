Quelles sont les écoles d'art que veut fermer Rachida Dati ?

La ministre de la Culture a déclaré mardi 19 mars vouloir fermer près d'une centaine d'écoles d'enseignement supérieur culturel publiques.

Rachida Dati, ministre de la Culture, a affirmé lors d'une introduction à une audition à l'Assemblée nationale mardi 19 mars vouloir "cesser avec la politique des bouts de ficelle, parce que finalement ça ne résout aucun problème de fond, et c'est de l'argent public très mal dépensé". La ministre fait référence à certaines écoles d'enseignement supérieur artistique en France. Elle envisage d'en fermer 99 qui selon elle n'ont pas assez de moyens et ne présentent pas de résultats satisfaisants.

Parmi les 99 écoles d'enseignement supérieur culturel publiques évoquées par la ministre, Mme Dati a précisé que cette fermeture concernerait "ces écoles d'art, en particulier pour les écoles territoriales, qui sont en situation de crise, malgré l'engagement confirmé de l'État", selon ses propos. Elle a aussi ajouté : "S'il faut fermer certaines écoles, car aujourd'hui elles n'ont plus les mêmes moyens, les moyens d'offrir un cadre de qualité, peut-être que ça peut être le cas".

Rachida Dati a précisé qu'il existe " des instances d'évaluation pour cela. Ce n'est pas le ministre qui décide sur cet aspect là." Elle a également expliqué : "À ce jour le cabinet a reçu les représentants associatifs, il reçoit les syndicats, et nous allons évidemment présenter un plan global". Néanmoins, la ministre n'a pas déclaré précisément qu'elles écoles en particulier sont visées par ce projet. En France il existe 43 écoles supérieurs d'arts plastiques dont 10 sont des écoles nationales sous la tutelle du ministère de la Culture. Les 33 autres sont des écoles territoriales. Ces dernières avaient bénéficié d'une aide d'urgence accordée en mars 2023 par l'ancienne ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.

Comme le relaie Le Parisien, Rachida Dati a aussi déclaré : "Il y a une jungle des écoles. Et certaines, d'ailleurs, sont très déconnectées de la réalité, y compris des débouchés", devant la commission des Affaires culturelles ce mardi. La ministre a ensuite annoncé : "Celles qui dépendent du ministère de la Culture, là où mon étonnement a été grand, c'est qu'elles ne sont pas accessibles à l'alternance et à l'apprentissage. Là moi j'y tiens absolument. Et ça, pour les écoles qui dépendent du ministère de la Culture, ça sera pour septembre 2024".